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TUS'ta değişiklik yolda mı? ÖSYM Başkanı Aygün'den, Bakan Koca'ya ziyaret
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Sağlık Bakanının Tıpta Uzmanlık Eğitimiyle ilgili açıklamalarının ardından yapılan görüşme dikkat çekti.
TUS'ta değişiklik yolda mı? ÖSYM Başkanı Aygün'den, Bakan Koca'ya ziyaret
15 Aralık 2021 09:19 - AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ettim. Pandemi sürecinde ÖSYM sınavlarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasında desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız nezdinde tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili köklü değişiklikler gündemde

Sağlık Bakanının Tıpta Uzmanlık Eğitimiyle ilgili değişiklik söylemlerinden sonra bu görüşme dikkat çekti.

 

Anahtar Kelimeler:

tus prof dr halis aygun saglik bakani fahrettin koca

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People
0
1) YG (DR)
15.12.2021 15:46:29
Yorum olarak ne yazılabilir diye düşündüm.Daha önce yazılan yorumları okudum. Hekim (Tabip) rumuzu ile yorum yapan meslektaşıma pek fazla eklenecek bir şey olmadığına karar verdim. Türkiye'de adil doğru dürüst yapılan tek sınav vardı. Lütfen ( !) onu da berbat etmeyin.
People
0
2) Tabip Gs (Tabip)
15.12.2021 15:26:31
Tus değişsin çünkü hocalar artık uzaydan soru getiriyorlar. Baraj kalksın ama adetlik bir sınav olsun. Gerçekten artık tus çok zor. Eski soruları çözüyorum barajı geçmek kolaydı son yılların soruları fena. Yaşım 35 bu saatten sonra yoğun çalışmayı kaldıramam 2 çocuğumuz var. Boşta kalan bölümlere gitmek istiyorum
People
4
3) Hekim (Tabip)
15.12.2021 13:47:07
Biz yazmaktan yorulduk, itiraz etmekten yorulduk. Lütfen tusumuza, adaletli olduğuna inandığımız tek sistemimize dokunmayın. Bu kadar hekim arkadaşımızın eyvah demesinde bir sebep var. Yapmayın, etmeyin bozmayın bu sistemi. En azından uzmanlığımızı hakkımızla alabiliyoruz. Hakimlik, savcılık, kaymakamlık sınavlarında mülakat sisteminin vicdanlarda e onlara olan güvenimizde nasıl yaralar açtığı ortada. Sağlık sistemimizin sorunu tusta değil. Sorun hekim sayısının yetersiz oluşu, mevcut hekim sayısının branş ve yandallar dağılımında düzgün planlanmaması, üsye gibi basit hastalıkların 1. Basamak aile hekimliğini pas geçerek direk acile başvurması ile hastaların acile ve polikliniklerde yığılması, yoğun bakım-cerrahi-onkoloji-acil gibi branşlarda her geçen gün iş yoğunluklarının ve maruz kaldıkları hasta sayısının artmasına rağmen hekimlerin malpraktis açısından korunmaması( günden güne sırf bu yüzden bu branşlarda uzman yetişme oranı giderek azalmakta), maaş konusu ile zam dahi yapılmadan sürekli olarak bizleri toplum önünde hedef gösterilmemiz, küçük illerde hekimlerinin güvenlik ve konaklama imkanları arttırılmadan, İstanbul ve Ankarada çalışan hekimlerden maddi olarak fark olmadan çalışmalarını beklemek ( oraya giden arkadaşların hepsine sözleşme kadrosu, hekimevi gibi tesisler yapılarak konaklama konusunda yardımcı olunduğunda birçok hekimin oralara gidiceğini tahmin ediyoruz), Halk sağlığında profesör olup hiç hasta bakmamış, hiç acil nöbeti tutmamış hekimlerin TBMM de acil ve yoğun bakımda gecesini gündüze katarak çalışan hekim arkadaşları malpraktis davaları ile farkında ve farkında olmadan zor durumda bırakmak istemesi ve çalışma saatlerini arttırılsın diye mevcut durumu idrak edemeden önerge vermesi... Liste daha uzar gider. Ama yukarıda yazdığımız durumlar bile yapılsa inanınki nefes alırız. Çünkü artık sadece biz değil ailelerimize nefes alamaz hale gelmeye başladı.
People
13
4) dr (dr)
15.12.2021 10:51:18
kurt kuzuyu yemeyi aklına koymuş. ne yazsak nafile.
recep akdağ, ardından mehmet müezzinoğlu sgk hastane muayenehane sistemini berbadt etti. müezzinoğlu aynen devam.o da muayenehaneci akademisyenlere taktı. koca geldi pandemi çok mesgül etti.ohhh derken tus'tan çıktı.
ben ilkesel olarak tus değişikliğine karşıyım. son dönemde "reform" adıyla yapılan her şey "mal-form" çıktı. ben 65 yaş emekli hocayım. tusa filan girmedim ama kendi dönemlerimi hatırlar keşke tus olsaydı derim.
akademisyenliğe başlamak için yrd doç luk için de tus gibi sınavı savunurum
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