TUS’ta ilk 100’e girenler hangi branşları tercih etti? İşte, en gözde branşlar!

MEDİMAGAZİN-TUS 2020 1.Dönem yerleştirme sonuçları açılandı. ÖSYM’nin yayınladığı puan listesinde, ilk 100’e girenlerin tercih ettiği branşlar merak konusuydu. Listeye göre, ilk 100 arasında en çok tercih edilen branş Deri ve Zührevi Hastalıklar oldu. Onu, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi izledi. İlk 100 arasında 40 kişi Deri ve Zührevi Hastalıkları alanını, 16 kişi ise Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanını tercih etti.

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Bir diğer en çok tercih edilen branş ise toplamda 13 kişinin tercihiyle Radyoloji oldu. Listenin devamına bakıldığında, 100 kişiden 7’si Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanını, 5’i Göz Hastalıklarını, 4’ü Radyasyon Onkolojisini, 3’ü Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Tıbbi Genetik alanını, 2’si ise Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığını uzmanlık alanı olarak seçti.

Nöroloji, Kalp ve Damar Cerrahi, Tıbbi Biyokimya, Kardiyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Patoloji ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ana branşlarına ise yalnızca 1 hekim yerleşti.

Listenin birincisi, en yüksek puan olan 78,72 ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanını tercih etti. İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi, 10’ar hekimin tercihi ile en çok tercih edilen kurum oldu. Gazi, Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri ise 7’şer hekimin tercihi ile İstanbul ve Hacettepe’den sonra en gözde kurumlar arasında yer aldı.

Listede üniversiteler dışında bazı devlet hastaneleri göze çarpıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi en çok tercih edilen kurumlardan. Önceki yıllarda sıkça tercih edilen Dermatoloji alanının ise bu yıl ilk 100 arasında olmaması dikkat çeken bir diğer ayrıntılardan.