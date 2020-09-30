TUS'ta ilk 20 hangi kurumda hangi branşı seçti?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) bu hafta sonu 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan 2020 TUS 1.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre 6 bin 155 kontenjan için 6 bin 916 aday tercih yapmış, 4 bin 875 aday tercihlerine yerleşmişti. Bu dönemde bin 280kontenjan ise boş kalmıştı.

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Şubat ayında adayların tercihlerine göre en yüksek puan alan adayın yerleştiği yerler ve branşlarla ilgili en dikkat çekici istatistik, ilk 20 adayın 11'inin deri ve zührevi hastalıklar branşını seçmesi oldu. 20 kişi içerisinde 4'ü Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, 2'si Radyolojiyi seçerken birer kişi de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Radyasyon Onkolojisi ve Göz hastalıklarını seçti.

İlk 20'nin dağılımı şöyle oldu: