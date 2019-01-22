TUS’ta ilk 3 tercih cerrahi… Şimdi Türk Cerrahi Derneği Başkanı

Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında eğitimini tamamlayan ve Ankara Tıp’ta çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Demirer, cerrahi hayatının başlangıcını şöyle anlatıyor:

“ Cerrahi’ye tıpta uzmanlık sınavı ile giren kuşaktanız. 3 tercihim vardı 3’ü de genel cerrahiydi. İlk tercihim fakültemizin genel cerrahi kliniğiydi. Orayı da kazandım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı üniter bir klinik olduktan sonra yetiştirdiği ilk kadın uzman benim. İlk kadın öğretim üyesi benim. Şu anda eskiye kıyasla cerrahiyi seçen kadın arkadaşlarımız bir hayli arttı. Kendi kurumumda, üniter klinikte ilk kadın cerrah olarak yetiştirilen kişiyim.

Genel cerrahi eğitimime de başladığımda cerrahlıkta ‘kadın’ olmak bana hep soruldu. Biz birbirimize alıştık. Onlar beni bir kadın olduğum için ne dışladılar ne de kayırdılar. Nötr oldular ve olması gereken de buydu. Çok sevdim ve tutkuyla bağlandım alanıma. Derneğimizde de sayısı giderek artan kadın cerrahlarımız var. Dolayısıyla erkek meslektaşlarımızın da bize güveni fazla. Yüksek oy oranları ile seçilmemizi sağlıyorlar. Camiamı ve camianın içerisindeki erkek meslektaşlarımı takdir ediyorum. Cinsiyet ayrımcılığı aşılmış durumda”

Türk Cerrahi Derneği

Türk Cerrahi Derneği’nin 4000’e yakın üyesi olduğunu belirten Demirer sözlerine şöyle devam etti:

“Derneğimiz genel cerrahi uzmanlarının temsil edildiği, faaliyet gösterdiği bir dernek. Derneğimizin birçok alt komisyonu var. 9 yönetim kurulu üyemiz var. Her bir üyemiz birden fazla komisyondan da sorumludur aynı zamanda. Komisyonlarımız; etik komisyonu, medikolegal, TTB ile ilişkiler komisyonu, yandal dernekleri komisyonu, bazı temel cerrahi eğitimlerin komisyonu, yara komisyonu, asistan danışma komisyonu gibi farklı çalışma gruplarından oluşuyor. Mesleki camiada aktif çalışan meslektaşlarımızda bu komisyona katkılarını sunuyor. Başarılı bir komisyon çalışma grubu bünyesine sahibiz.

Ulusal Cerrahi Kongresi adı altında düzenlenen kongrelerimiz iki yılda bir olarak düzenleniyor. Üyelerin büyük çoğunluğu katılım sağlar kongrelerimize. Başka branşlardan da katılım oluyor. Kongre kapsamında uygulamalı kurslarımız oluyor. Küçük illerde, kasabalarda çalışan uzman meslektaşlarımızın kendilerini yenilemeleri anlamında eğitim verdiğimiz kurslarımız var. Paneller, tartışmalı oturumlar oluyor. Bu anlamda içeriği çok zengin kongreler düzenleniyor.

Genel Cerrahi birçok alana hitap ettiği için ilintili diğer derneklerin de temsiliyet bulduğu, güncel gelişmelerin takip edildiği, genç meslektaşlarımıza da prezantasyon tecrübesi kazandırdığı kapsamlı bir kongremiz var. “

Dernek olarak taşradaki cerrahlara yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığının sorulduğu Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirer “ asistanlık eğitimine yeni başlayan meslektaşlarımız için temel cerrahi kursumuz var. Stapler gibi çok kullandığımız el aletleri ile ilgili kursumuz var. Cerrahinin temel işleyişi ile ilgili olarak açık karın, yara kurslarımız var. Meslekte özellikle akademik kariyer yapmak isteyecek İngilizce makale, bilimsel yazı nasıl yazılır, makale yazarken istatistik biliminde nasıl yararlanılmalı gibi temel eğitim kurslarımız var. Derneğimiz bu anlamda oldukça faal bir dernek.

Youtube cerrahlığı

Youtube’da yer alan ameliyat videoları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Demirer ‘önce tecrübe diyerek ekliyor: “Zaman zaman ameliyat videoları yükleniyor. Artık iletişim çağındayız medyanın iletişim gücünün çok öne çıktığı bir çağ. Tabii ki bu videolara bakıp bir ameliyata girmek doğru değil. Ameliyatı birebir yanında olduğunuz yetkin bir ekipten öğrenmek ve o ekiple birkaç vakaya girmek ve tecrübeniz oluştuktan sonra görsellerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama ‘Youtube’dan izleyim ameliyatı yapayım’ çok doğru bir yaklaşım değil. Halihazırda uğraştığınız alanda bilinen yetkin merkezlerin ameliyat görsellerini paylaştığı siteler var bu sitelerden farklı teknikler izlenerek fayda sağlanabilir. Ama hiç yapmadığınız bir girişimi video izleyerek yapmanız doğru değil.“

Cerrahi eğitim süreci

Cerrahi eğitiminde gelinen noktayı ve eğitimin kalite standardizasyonuna değinen Demirer şunları aktardı: “Eskiye göre eğitim veren kurum sayısı çok arttı. Bu eğitim programlarını her kurum aynı yetkinlikte yapabiliyor mu? Bu tartışılması gereken bir konu. Türkiye çapında bir standardizasyon olması gerekiyor. Zaten derneklerin kendi altlarında bir yeterlilik kurulları var. Türk Cerrahi Derneği’nin de altında çalışan çok yetkin bir yeterlilik kurulu vardır.

İlk yeterlilik sınavını yapan dernek olduklarını ifade eden Demirer “Türk Tabipleri Birliği tarafından da önemsenen, baz alınan bir yeterlilik kurulumuz var. Eğitimin standardını korumak gerekiyor. Eskiden usta-çırak ilişkisi vardı. Ama artık yapılandırılmış bir eğitim modelinin içine gitmek istiyoruz. Zaman içinde geliştirilecek bir şey yapılandırılmış eğitim. Bu son derece önemli. Her alt yapı, teknoloji, eğitim kadrosu ne yazık ki her klinikte aynı değil. Genç meslektaşlar eğitimde bunun zararını görüyor olabilirler. Ama daha yetkin kurumlara bilgi artırmak için geliyorlar ve ameliyatlara girip eğitimlerinin tamamlayıcı unsurunu sağlıyorlar. “

Cerrahi eğitiminin 5 yıl yeterli olduğunu ifade eden Demirer, programların koşullarının önemine bir kere daha dikkat çekiyor. Eğitim kadrosunun da aynı derece önemli olduğuna değinen Demirer tıp eğitiminde mezuniyet sonrası eğitimin de durmadan devam ettiğini kaydetti.

Cerrahide hekim açığı olmadığını söyleyen Demirer, Türkiye’de 5 binden fazla genel cerrahi uzmanı olduğunu belirtti. Genel cerrah dağılımında adaletsizlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirer büyükşehirlerde yoğunlaşma olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Genel cerrahide de yan dal uzmanlık alanları var. Bizim ülkemizde yan dal eğitimlerini veren bilim dallarının içerisinde de organ ve sistem bazlı bir ayrılma söz konusu. Bu spesifik çalışmalar hastaya sunulan hizmet açısından oldukça iyi. Hasta o alandaki bütün sorunlara vakıf olan bir hekimle karşılaşıyor. Ancak daha küçük yerlerde bu kadar spesifik çalışma zaten mümkün değil. Çünkü genel cerrahlar küçük yerlere gittiğinde gelen bütün yükü karşılamak zorunda. “Ben kolon renktum ile uğraşıyorum, hepatobilier hastası alamam” diyemez. Küçük yerlerdeki meslektaşlarımız gelen bütün hasta grubunu genel cerrahi anlamında karşılamak zorundalar. Genel cerrahide spesifikleşme hem iyi hem de bazı sıkıntılar yaratıyor. “

TUS’ta Genel Cerrahi

Genel Cerrahi alanındaki yıllar içindeki değişimi vurgulayan Prof. Dr. Demirer malpraktise en çok konu olan genel cerrahiyi şöyle anlatıyor: “Hocalarımızın bize anlattığı kadarıyla genel cerrahiye her zaman fakültenin en parlak öğrencileri girer diye biliniyordu. Bizim girdiğimiz yıllarda da kadın doğum ya da göz kadar olmasa da yüksek puanlarla giriyorduk biz de. Ama giderek düşüş oldu. Burada en önemli konu bir takım adli idari problemler. Cerrahi branşlar invaziv tedavi hizmetleri verir. Dolayısıyla komplikasyon, malpraktis oranları yüksektir. Son yıllardaki malpraktis davaları, komplikasyonları bazen malpraktis gibi idrak edilip yargıya gidilmesini içeren süreçler bir yerden sonra cerrahi branşlarda defansif tarzı getirdi. Özellikle küçük yerdeki cerrahlar çok büyük vakaları almak istemiyorlar ve büyük merkezlere göndermek istiyorlar. Haklılar. Sorun çıktığında adli ve idari problem yaşayacağını biliyor. Bizim branşımıza ilginin azalmasında bence bunun çok ilgisi var. Bu tip davalarla karşılaşmak hekimlerin enerjisini tüketiyor ve yıpratıcı oluyor. Her hekim en iyi sonuçla hastasını tedavi etmek ister ama gayri ihtiyari cerrahi branşlarda zaman zaman komplikasyonlar yaşanabiliyor. Bilgilendirilmiş bir onam alıyoruz ama hastalarda bir mükemmeliyetçilik bir kusursuzluk beklentisi var.

Her hekimde bu zihniyetle başlar tedavi aşamasına ancak invaziv işlerde elde olmayarak komplikasyonlar gelişebiliyor “Onam bilgilendirmesinde yaşanabilecek komplikasyonlar zaten belirtildiğini ancak hastalar bazen bu durumları malpraktis olarak algıladığına dikkat çeken Demirer, etik çalışan hukukçuları tenzih ederek “ Etik çalışan hukukçuların affına sığınarak söylüyorum ama fırsatçı bir avukat grubu doğdu. Böyle olunca hekimler defansif olmaya başlıyor. Belki mücadele edip başa çıkabileceği vakadan bile uzak durmaya çalışıyor” dedi.

Cerrahların yaşadıkları hukuki süreçleri değerlendiren Demirer “ Derneğimizin bir hukuk bürosu var. Meslektaşlarımız da yaşadıkları şikayet ve dava süreçleri ile ilgili bize yazılı müracaat da bulunduklarında hukuk büromuz üzerinden kendilerine cevaplar veriyoruz. Dernek bir sivil toplum kuruluşu yargıya müdahil olamayız. Ama meslektaşımızı doğru yönlendirmek bu süreçten minimum zararla çıkmasını sağlamak anlamında dernek cerrahların arkasında duruyor” dedi.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Demirer hastanın mağduriyetinin göz ardı edilmediğini ve gerçekten malpraktise uğrayan hastanın da hakkının korunması gerektiğini önemle vurguluyor.

Gelecek planları

Genç meslektaşların eğitim standardizasyonundan kaynaklı olarak sıkıntı yaşadığını ifade eden Demirer “Derneğin seferber olduğu, parasal yük gerektirmeyen eğitimlerin, kursların, sempozyumların artması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmiş başkanlarımızdan Prof. Dr. Cem Terzi zamanında hayata geçirilmiş bir sanal akademimiz var. Çok da ilgi gördü hekimlerden. Üç boyutlu organ ve sistemleri tanıtan görseller, canlı ameliyat videoları gibi etkinlikleri derneğin de artırması gerektirdiğini düşünüyorum “ dedi.

Türkiye Klinikleri Tv'de Derneklerimiz programı yayın akışı

22 Ocak 2019 Salı Saat: 12:00

23 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 19:00

24 Ocak 2019 Perşembe Saat: 19:00

25 Ocak 2019 Cuma Saat: 19:55