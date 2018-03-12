'Tütün Karşıtlığı Nobel'ine Türk hekim layık görüldü

Tütün karşıtı mücadelede bulunanlar için Nobel ödülüyle eş değer kabul edilen ödül, 3 yılda bir 3 dalda veriliyor. ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’, ‘Üstün Liderlik Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Ödülü’ kategorilerinde verilen ödülün ‘Üstün Liderlik Ödülü’nü Türk bilim kadını Prof. Dr. Elif Dağlı aldı.

“ÖDÜL, GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BÜYÜK MÜCADELENİN BİR SONUCU”

30 yılı aşkın süredir tütün mücadelesi için çalışan Prof. Dr. Dağlı, “Dünyada tütün mücadelesi için çalışan binlerce isimsiz kahraman var. Tütün mücadelesinde ödül almak tesadüfen olan bir şey değil. Birçok arkadaşımla birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir mücadelenin sonucudur, temsilen bana verilmiştir. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bir bilim kadının üstün liderlik unvanı alarak temsil ediyor olması, Türkiye’nin yurt dışında aydınlık bir kadın yüzünün bulunması çok gurur verici. Bunu yapabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi.

“HAKLILIĞIN GÜCÜ HER ŞEYDEN ÜSTÜN”

Uzun süredir tütün karşıtı mücadele vermeye devam eden Prof. Dr. Dağlı, çalışmalarını gerçekleştirirken birçok güçlükle karşılaştığını, ancak doğru bildiğini yapmanın her zaman çok önemli olduğuna değindi. Prof. Dr. Dağlı, “Doğru bilgi, insan hayatına faydalı hale getirilmezse ölü bilgidir” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Tütün kontrolü zorlu bir yoldur. Tütün kontrolü mücadelesi büyük sigara firmalarına karşı yokuş yukarı, birçok zorlukla başa çıkarak gittiğiniz bir yoldur. Bu çalışmaları yaparken mahkemeye verildiğim oldu, hakkımda soruşturmalar açıldı, tehditler aldım ama doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmedim. Bana her zaman ‘korkmuyor musun?’ diye soruyorlardı, bunca yıl korku aklıma bile gelmedi. Haklılığın gücü her şeyden daha üstün. Eğer haklıysanız karşınızda kim olursa olsun daima daha kuvvetlisinizdir.”

SİGARA KARŞITI MÜCADELEYİ ÜLKEMİZE TAŞIDI

Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün karşıtı çalışmalarına 1985’de görev yaptığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Merkezi’nde başladı. Sigara kullanımıyla ilgili ilk araştırmasını da çalıştığı hastanede yaptı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 1987’de yardımcı doçent olarak atandı. Bir yıl sonra doçent oldu ve konsolosluk bursuyla İngiltere’ye gitti. Orada çocuk hastalıkları kliniğinde çalışırken sigaraya karşı ne kadar hassas olduklarını, hastanede içiminin yasak olduğuna tanıklık etti. İngiltere’de sigaraya karşı verilen mücadeleyi Türkiye’ye taşıdı.



Prof. Dr. Dağlı, Türk Toraks Derneği’nin ilk kurucuları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Dağlı, 2011’de Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Derneği’nin onursal üyeliğine de seçildi. Prof. Dr. Dağlı, geçtiğimiz nisanda da Türk Toraks Derneği Y. İzzettin Barış Hizmet Ödülü almıştı.