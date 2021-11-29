Tuzla'da silahlı saldırı: Kadın doktor son anda kurtuldu

CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre, olay 22 Kasım Günü Tuzla’da yaşandı. Adem N. (39) isimli bir kişi misafir olarak gittiği arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Arkadaşının evini ateşe vererek kaçtı

Alevlenen tartışmanın ardından Adem N. arkadaşının evini ateşe vererek kaçtı. Bir süre sonra otomobiliyle tekrar aynı siteye geldi. Elindeki pompalı tüfekle sitenin önünden geçen seyir halindeki servis araçlarına ateş etmeye başladı. Saldırgan daha sonra güvenlik görevlilerinin gözü önünde pompalı silahla siteye girdi.

Kadın doktora dehşeti yaşattı

Saldırganın hedefinde bu kez otomobiliyle çalıştığı hastaneye gitmekte olan kadın doktor vardı. Saldırgan araca doğru koştu. Ardından peş peşe tetiğe bastı. Silahın tutukluk yapmasını fırsat bilen kadın doktor aracıyla hızla uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“Ölümle burun buruna geldim”

Saldırganı tanımadığını ifade eden Dr. Canan G., “İlk defa karşılaştığım birisi. Beni gördü. Direk arabamın önüne gelip hiç tereddüt etmeden küfrederek üç el ateş etti. Silah patlamadı” dedi.

Saldırgan tutuklandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri ise saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem N. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.