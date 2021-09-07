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Twitter birbirine girdi! Doktor mu değil mi
Twitter’da aşı karşıtı paylaşımlar yapan ve kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Yücel’in gerçekten doktor olup olmadığı tartışma konusu oldu.
Twitter birbirine girdi! Doktor mu değil mi
07 Eylül 2021 09:33 - Hürriyet Buse Özel
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Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Twitter’da kadın hastalıkları uzmanı olduğunu öne süren ve COVID-19 aşısına karşı paylaşımlar yapan Dr. Mustafa Yücel’in uzmanlığı tartışma konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydının olmadığı belirlenen Dr. Yücel, ihraç edilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterenlere cevaben “Resmi olarak doktor olsaydım bakanlık ihraç ederdi beni. Kanunlarınız esir edilmiş hekimlerimiz için geçerli. Şahsıma hiçbir yaptırımınız yok. Başınızı duvarlara vurun. Anneler ve bebeklerini korumak için Allah şahidim olsun beni susturamayacaksınız” cümleleriyle bir paylaşımda bulundu.

"Mesleğimi yapmıyorum"

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü olduğunu da ifade eden ve iddialar üzerine ulaştığımız Mustafa Yücel, Rusya’da eğitim aldığını öne sürerek, “Temel tıbbi bilimleri, mikrobiyolojiyi öğrenip, bir tıp fakültesinde geçer not alıp o ülkenin bakanlığından diplomayı almışsanız, dünyanın neresine giderseniz gidin bu unvanı kullanabilirsiniz. Ben mesleğimi yapmıyorum maddi imkânlarımdan dolayı. Diplomamı kimseye ibraz etmek mecburiyetinde de değilim” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

asi karsiti doktor mustafa yucel uzmanlik paylasim

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