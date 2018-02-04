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UASK 2018'de hem kongre hem Tıp Bayramı!
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018 14-17 Mart 2018 tarihleri arasında katılımcılarını bekliyor..
UASK 2018'de hem kongre hem Tıp Bayramı!

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018 Kongre Başkanı Prof.Dr. Gamze Kırkıl ve Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) Başkanı  Prof. Dr. Akın Kaya

04 Şubat 2018 -
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Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018 Kongre Başkanı Prof.Dr. Gamze Kırkıl ve Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) Başkanı  Prof. Dr. Akın Kaya ile UASK 2018’i görüştük.

UASK 2018’in farkı ne olacak?

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018, Antalya Belek’teki Kaya Kongre Merkezinde  14-17 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Geçen sene olduğu gibi UASK 2018 Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ile Akciğer Kanserleri Derneğinin (AKAD) işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Akciğer hastalıkları, hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen, en çok öldüren, en fazla kısıtlayan, en yüksek tedavi maliyetlerine yol açan, önemli ve öncelikli halk sağlığı sorunlarının başında yer almaktadır. Konuyla ilgili tüm profesyonellerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz UASK-2018’deakciğer sağlığı alanında küresel bilgi ve gelişmeler yanında, ulusal deneyim ve birikimi birinci ağızdan dinleme fırsatını bulacağız.

Kongremiz 14 Mart 2018 tarihinde 8 kursla başlayacak. Kurslarda öğleden sonra pratik eğitim ya da olgu sunumları yapılacaktır. Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi kursu pratik salonu kongre boyunca da açık kalacak salonda önceden kayıt yapılarak pratik eğitim yapma şansınız olacaktır.

 

15-17 Mart 2018 tarihlerinde 44 kongre oturumu yapılacak ve panel, yuvarlak masa ve konferanslar olacaktır. Öğleden sonra yapılacak klinik, girişimsel ve radyolojik olgu sunumlarını merakla izleyeceksiniz. Her gün öğle aralarında sözel sunu oturumlarında çalışmalarınızı dinleyecek ve birlikte tartışacağız. İlk iki gün poster alanında ilginç olgularınızı sunma ve paylaşma fırsatınız olacak. Akşam saatlerinde 10 atölye çalışmasında cihazlar üzerinde pratik eğitim yapacak ve işin ustalarından çok şey öğreneceksiniz. Asistan odalarımız 3 konuda temel eğitim için hazır. Yine bu eğitimlere katılacak asistanlarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak.

 

UASK-2018 programı içinde, hastalarımızın tanı ve tedavisinde her zaman yanı başımızda olup, bize destek veren, güç veren hemşirelerimiz için eş zamanlı bir kongre yapıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu da yaşıyoruz. Göğüs Hastalıkları ve  Onkoloji Hemşireliği oturumları 2 gün boyunca ayrı bir salonda yapılacak ve güncel konular ile pratikte yaşanan sorunlar konuşulacaktır

 

Kongre ödülleri ve burslarını web sayfamızdan izleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Kongre katılım bursu kazanabilmek için mutlaka bildirinizin ve ASYOD üyeliğinizin olması gerekiyor.

Bu güzel bilimsel organizasyon için bize çok uygun bir alt yapı ve üst düzeyde servis sağlayabilecek ve katılımcıları rahat, konforlu, keyifli bir şekilde ağırlayabileceğimiz mekanlar olarak Antalya Belek’teki Kaya Palazzo Oteli kongre otelleri olarak seçtik. Otellerimizi ve misafirlerimize sundukları imkanları, fırsatları gördüklerinde 2018 ulusal kongre kontenjanınız için UASK-2018’i tercih ettiğinden dolayı katılımcılarımızın çok daha mutlu olacaklarından eminiz.

 

Türkiye’nin her yerinden akciğer sağlığı alanında çalışan meslektaşlarımızın bu kongre için duyduğu heyecanın farkındayız. “Bu sefer UASK-2018” diyerek, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK) gün sayan meslektaşlarımıza “BU SİZİN KONGRENİZ, EV SAHİBİ SİZSİNİZ” diyoruz.

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