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Üç boyutlu ekokardiyografinin mucidi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim verdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen program kapsamında, 3 boyutlu ekokardiyografi tekniğinin mucidi Birmingham Alabama Üniversitesi Ekokardiyografi Laboratuvarları Direktörü Prof. Dr. Navin C. Nanda, aralarında Türk hekimlerin de olduğu 25 kardiyoloji uzmanına uygulamalı eğitim verdi
Üç boyutlu ekokardiyografinin mucidi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim verdi
25 Ekim 2019 - AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen eğitime, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Bangladeş'ten 25 uzman katıldı. 

Prof. Dr. Nanda, 3 gün süren eğitimde katılımcılara mucidi olduğu 3 boyutlu ekokardiyografi tekniğini uygulamalı olarak anlattı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursun eş başkanı Prof. Dr. Nurgül Keser, 3 boyutlu ekokardiyografinin kardiyolojide özellikle kalp kapaklarının ve boşluklarının değerlendirilmesinde mükemmel bir teknik olduğunu belirtti.

Tekniğin normal ultrason ile görüntülenemeyen pek çok bulgunun tespitine olanak tanıdığını aktaran Keser, tekniğe ilişkin ipuçlarını Prof. Dr. Nanda'dan aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr Lütfullah Orhan da kliniklerinde böyle organizasyonların düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, özellikle kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan girişimsel işlemler sırasında bu tekniğin nasıl kullanılacağına dair önemli bilgileri Prof. Dr. Nanda'dan dinlemenin kursiyerlere büyük katkı sağladığını bildirdi. 

Eğitim sonununda Prof. Dr. Nanda'ya plaket takdim edildi. 

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