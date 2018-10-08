Üç boyutlu endoskopik sinüs cerrahisi ilk kez canlı yayında yapıldı

Sinüzit ve polip ameliyatlarında iki boyutlu cerrahide ortaya çıkan komplikasyon riski, Prof. Dr. Metin Önerci başkanlığındaki ekip tarafından "ilk kez" canlı yayında bir hasta üzerinde çekleştirilen üç boyutlu cerrahi sayesinde büyük ölçüde azaltıldı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önerci'nin başkanlığındaki ekip tarafından, 10 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımıyla canlı yayında "Üç boyutlu endoskopik cerrahi" operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldovya, İtalya, Polonya, Almanya ve Orta Asya ülkelerinden 28 bilim insanının da bulunduğu heyet, sinüzit sorunu yaşayan bir hasta üzerinde navigasyon ile üç boyutlu endoskopik sinüs cerrahisi uygulaması yaparken operasyonu canlı yayınla izleyen bilim insanları da anında soru yöneltme imkanı buldu.

"Dünyada bir ilk"

Prof. Dr. Metin Önerci, AA muhabiri Yeşim Sert Karaaslan'a yaptığı açıklamada, sinüzit ve polip rahatsızlığının bu alanda en sık görülen sağlık sorunları arasında olduğunu söyledi.

En yaygın hastalıklardan biri olan sinüzite yönelik eski cerrahi uygulamaların sinüslerin açılarak yapıldığını, endoskopik ameliyatlarda ise sadece hastalıklı yerlerin açıldığını anlatan Önerci, bu yöntemde dışarıdan hiç kesi olmadan burun içinden endoskopi tekniği uygulandığını belirtti. Önerci, polip ameliyatında da aynı teknikle normal dokunun korunarak sadece bu oluşumun alındığını ifade etti.

Önerci, sinüzit ve polip ameliyatlarının halen iki boyutlu endoskopik cerrahi ile yapıldığını, şimdi buna üç boyut teknolojisinin eklendiğini vurgulayarak "Bu yöntemde ameliyat üç boyutlu teknoloji kullanılarak yapıldı. Daha önce kadavra üzerinde gerçekleştirildi ancak şimdi dünyada ilk kez Türkiye'de bir hasta üzerinde üç boyutlu endoskopik cerrahi yapılıyor. Bu bize onur veriyor çünkü Türk bilim insanlarının tıp ve cerrahide geldiği noktayı ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Ne yapmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz"

Üç boyutlu cerrahinin ameliyat başarısına katkıda bulunduğunu bildiren Önerci, şunları kaydetti:

"Üç boyutlu cerrahi derinlik veriyor, dolayısıyla içeride nerede olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz. Mevcut uygulamada ise bir derinlik söz konusu olmadığından iki boyutlu görebiliyoruz.

Üç boyutlu cerrahide anatomik oluşumları daha iyi değerlendirebiliyoruz. Çünkü, söz konusu sinüzit ve polip ameliyatlarında, beyin, şah damarı ve göz gibi yerlere çok yakın çalışıyoruz. Bu teknolojiyle bu bölgelerde bir olumsuzluk ve komplikasyon riski daha azalıyor. Çünkü, mevcut uygulamada derinlik olmadığından beyne bile yanlışlıkla girilebilir. Mevcut uygulamada rastlanabilen göz sinirinin kesilmesi, körlük, göze ya da beyne girme, şah damarının patlaması gibi komplikasyonlar, navigasyon ile üç boyutlu cerrahide daha azalıyor."

Prof. Dr. Önerci, hiç kesi yapılmaksızın ucunda iki kamera olan endoskop cihazıyla burun deliğinden içeriye girildiğini, bu kameralar aracılığıyla burun içinin üç boyutlu görülebildiğini ve derinlik kazanıldığını ifade etti.

Yabancı bilim insanlarının da operasyonu izlerken anında soru sorma fırsatı bulduğunu dile getiren Önerci, ameliyatı yaparken bir yandan bilgi verdiğini bir yandan da katılımcıların her aşamayı görebildiğini kaydetti.