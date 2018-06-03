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Üç boyutlu yazıcıyla kornea üretmeyi başardılar
İnsan hücreleriyle hazırlanan biyo-mürekkep kullanımıyla üç boyutlu yazıcı sayesinde yapay kornea üretildi.
Üç boyutlu yazıcıyla kornea üretmeyi başardılar
03 Haziran 2018 -
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İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden mühendisler ve araştırmacılar, sağlıklı bir donörün korneasından alınan kök hücrelerle kollajen gibi yapay proteinleri karıştırdılar.

Doku mühendisleri, daha önceden hazırladıkları kornea şablonuna göre insan hücresi-kollajen karışımı biyo-mürekkebi kullanarak üç boyutlu yazıcıyla yapay kornea çıktısı aldılar.

İlk etapta yapay korneaların hayvanlar için üretileceği, daha sonra test sonuçlarına göre insan deneklerde kullanılabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, üç boyutlu yazıcıyla kornea üretme teknolojisinin yaygınlaşmasının zaman alacağını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Experimental Eye Research" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

yapay kornea uc boyutlu yazici

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