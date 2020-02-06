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Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden biri de 7 ay önce evlenen diş hekimi: Zehra Bilgi Koçar
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden biri de 7 ay önce evlenen diş hekimi: Zehra Bilgi Koçar
06 Şubat 2020 -
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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda üç kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi Adli Tıp Kurulu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.  30 yaşındaki Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi yarın Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde toprağa verilecek.

 

 


KOCASININ İŞİ ÇIKINCA TEK BAŞINA GELDİ

Yedi ay önce evlenen Zehra Bilgi-Gökhan Koçar çiftinin, hafta sonu tatili için İzmir’den İstanbul’a gelmeyi planladıkları öğrenildi. Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan Gökhan Koçar, görev çıkınca eşinden önce İstanbul’a geldi. Dün akşam saatlerinde İzmir’den İstanbul’a gelen Zehra Bilgi Koçar,  uçak kazasında hayatını kaybetti. 

 

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