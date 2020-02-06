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Uçak kazasında yaralanan hastalar otobüsle taşınmıştı, Sağlık müdürlüğünden açıklama geldi!
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını duyurdu
Uçak kazasında yaralanan hastalar otobüsle taşınmıştı, Sağlık müdürlüğünden açıklama geldi!
06 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulansların havaalanına intikal ettiği kaydedildi.

Yaralıların toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

"Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir. Hastaların otobüsle hastaneye taşındığı iddiaları gerçek dışıdır. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Anahtar Kelimeler:

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