Uçaklarda uygulanan Covid-19 tedbirleri virüsün yayılımını önlemede yetersiz

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun uçaklarda nasıl yayıldığına dair yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 taşıyıcısı bir kişi diğer 16 yolcuya virüs bulaştırdı. Uzmanlar, insanlar arasındaki mesafeyi dengeleyebilmek için uçaklarda orta koltukların boş olmasının salgını önlemede yetersiz olabileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılar, 2 Mart’ta Londra’dan Hanoi, Vietnam’a yolculuk yapan 10 saatlik uçuşu analiz etti. Uçaktaki yayılımın kaynağı olduğuna inanılan 27 yaşındaki Vietnamlı kadın business class yolcusuydu ve uçakta kadından başka iki yüz on yedi yolcu daha vardı. Rapora göre, business class yolcularının 16’sı da pozitif çıktı. Çalışmada, oturma yakınlığının artan enfeksiyon riski ile güçlü bir ilişkide olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, uzun uçuşlar sırasında oturma düzeni mesafeli olsa dahi virüsün yayılımının devam edebileceğini ifade etti.

Raporda, havaalanlarında ve uçaklarda sıkı tarama ve enfeksiyon önleme tedbirlerinin uygulanması ve maske takmanın zorunlu hale getirilmesi önerildi. Havayolları şirketleri, işlerin devamlılığını sağlamak amacıyla virüsün uçakta yayılma riskini en aza indirmek için çeşitli hijyen önlemleri aldı. Yeni protokoller arasında sıcaklık takibi, daha fazla hijyen ve uçaktaki tüm yolcular için zorunlu maske takma uygulaması yer alıyor.

Bununla birlikte, yeni çalışmada mevcut koltuk mesafesi düzeninin enfeksiyon riskini önlemede yetersiz kaldığı, bu nedenle yolcuların birbirine daha uzak durabilmesi için başka bir strateji uygulanacağı belirtildi.