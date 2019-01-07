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'Uçakta Doktor Var mı Anonsu'na cevap vermemek nasıl bir hukuki yaptırım doğurur?
Hekimleri mesleki reflekslerini ortadan kaldıracak kadar endişelendiren bir durum var ise, sadece cezai yaptırımlar ile çözümlenemeyecek büyük bir sorun olduğunu da kabul etmemiz gerekir.
'Uçakta Doktor Var mı Anonsu'na cevap vermemek nasıl bir hukuki yaptırım doğurur?
07 Ocak 2019 -
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Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

Türkiye Klinikleri TV-Doktor Savunma Programı Moderatörü

 

Geçtiğimiz hafta Lizbon-İstanbul seferini yapan uçakta yaşanan, bir yolcunun fenalaşarak hayatını kaybettiği, uçaktaki doktorun da yardım anonslarını yanıtsız bıraktığı iddialarını taşıyan haberleri basından üzülerek okuduk. Geçmişte kaza geçiren veya aniden fenalaşan biri olduğunda “bir dakika ben doktorum” cümlesiyle birlikte hastanın başında beliren babacan doktor, bir anda herkesin içini rahatlatır, umut verirdi. Ancak bu sıcak görüntünün artık eski Türk filmlerinden bir hoş bir sahne olarak anılması noktasına yaklaşıyor gibi duruyoruz.

Bu önemli konuyla ilgili olarak görüşlerimi insani ve hukuki olarak özetlemeye çalışacağım.

 

Öncelikle insani açıdan bakıldığında; bir kişinin yaşamını kurtarabilecek olan “Uçakta doktor var mı?” anonsuna yanıt vermemek hiç kuşkusuz ki insani olarak uygun değildir.

 

 

Aynı soruna hukukçu olarak bakıldığında ise; öncelikle uygulanacak hukuk saptanmalıdır. Bu olayda uçak hangi ülkenin bayrağını taşıyorsa, uçakta o ülkenin kanunları geçerlidir (Ülkemiz 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleşmesi’nin tarafıdır). Söz konusu uçak Türk bayrağı taşıyorsa ülkemizin hukuk mevzuatı uygulanacaktır.

Ülkemizde Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

madde 2; “Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir”,

madde 3; “Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun, gerekli bakımın sağlanamadığı acil vakalarda, mücbir sebep olmadıkça, ilk yardımda bulunur”,

madde 18;  “Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.” şeklindedir.

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 10. maddesinde; “Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılamadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.” düzenlemesi mevcuttur.

Türkiye’nin taraf olduğu Biyotıp Sözleşmesi’nin 8 maddesinde ise “Acil bir durum nedeniyle uygun muvafakat alınamadığında, ilgili kişinin sağlığı için gerekli olan herhangi bir tıbbi müdahale derhal yapılabilir” denmektedir.

Bu düzenlemeler karşısında acil bir durumun varlığı halinde hekimin hukuken müdahale etme yükümlüğünde olduğu açıktır. Müdahale etmemekten doğan bir zarar meydana gelmesi halinde ise Türk Ceza Kanunu’nda cezai yaptırımları mevcuttur.

 

 

Kısacası nerede olursa olsun, hekim acil durumdaki hastaya hukuken müdahale etmekle yükümlüdür. Tabi ki bu müdahale; içinde bulunulan imkanlar, hekimin uzmanlık alanı ve hastanın tıbbi durumu ile sınırlıdır. Önemli olan hekimin o acil durumda imkanlar dahilinde yardım etme iradesini ve çabasını göstermesidir.

Hekimin, her koşul ve ortamda hekimlik bilgisini insan yararına kullanmasının görevi olmakla birlikte, sadece yardım etmeye çalışması sebebiyle mağdur duruma düşebildiğini de bilmekteyiz. Bunu önlemek ve toplumun menfaatine olan acil yardımın çekinmeden yapılabilmesini sağlamak için bazı ülkeler “The Good Samaritan” (İyi Samiriyeli) kavramını hukuklarına yerleştirmişler ve acil durumlarda yardım edenlerin dava edilememesi için yasal bir şemsiye sağlayan İyi Samiriyeli Yasasını (The Good Samaritan Law) kabul etmişlerdir. Bu yasa Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük kısmında, Kanada ve Avusturalya’da kabul edilmiş olmakla birlikte henüz Avrupa ülkelerinde yürürlükte değildir.[1]

Bir hukukçu olarak, görev sırasında olmamasına rağmen acil hallerde zor durumdaki hastaya yardımcı olmaya çalışan bir doktorun tıbbi malpraktis iddialarına karşı hukuksal bir kalkana sahip olmasının toplumsal fayda taşıdığını düşünmekteyim. Umarım ki ülkemizde de benzeri bir yasa tasarısı kamuoyunun tartışmasına açılır.

 

Son olarak da, bir aydın olarak bu problemin ancak doğru sorulara doğru yanıtlar verilerek çözülebileceğinin farkında olmamız gerekir. Günah keçisi arayan sorular sorunu büyütmekten öteye götüremez. Doğru soru neleri bu kadar yanlış yapıyoruz ki Tıp fakültelerini bitiren ülkemizin en parlak idealist gençlerini hayallerini gerçekleştirmekten, 10 yıl dirsek çürütüp öğrendikleri sanatlarını uygulamaktan korkan bireyler haline getiriyoruz olmalıdır belki de. Hekimleri mesleki reflekslerini ortadan kaldıracak kadar endişelendiren bir durum var ise, sadece cezai yaptırımlar ile çözümlenemeyecek büyük bir sorun olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Son zamanlarda hekimlerin bırakın hastane dışındaki acil müdahaleleri, hastanelerinde planlı cerrahi operasyonlara girerken dahi huzursuz ve çekimser olduklarını biliyoruz. Bunun altında yatan sebeplerden en önemlisi dava edilme baskısıdır. Yıllardır tıpta uzmanlık sınavına giren genç hekimler daha çok geliri olan branşlar yerine, gene insanlara yardım edebilecekleri ama daha az riskli, daha az gelirli uzmanlık dallarını seçmeye başlamışlardır. Hekimleri bencillikle suçlayanlara en iyi yanıtı veren bu genç hekimlerimize sahip çıkmaz ve olayı sağduyu ve çağdaş hukuksal kavramlarla çözmeye başlamazsak çanlar hepimiz ve sevdiklerimiz için çalıyor olacak.

Anahtar Kelimeler:

tip hukuku ucakta doktor var mi

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People
6
1) aydin sinal (hekim)
07.01.2019 17:37:02
cokca ucak seyahat yapmadigim halde 4 defa ucakta sihhi yardima cagrildim Lufthansa ve Air france 747 ucaklarinda iki defada ve iki defada antalya-frankfurt seferi yapan taninmis bir firmada yardim ettim,ucaktaki tek hekim bendim.ciddi sorunlar degildi.lufthansa ve air france da hertürlü ilac edevat ihtiva eden yardim bavullari ve son derece nazik teskkür eden bilgili hostesler vardi.vardi,ne yazikki antalya-frankfurt seferi yapan ucaklarda eski bir tansiyon aleti ve bos bir o2 tüpü buldum,hosteslerin ukalaligida cabasi(ilk yardim ilac ve alet olmadan nasil yardim edeyim diye sordum aldigim cevap-ne bileyim ben sen doktorsun ben degil diye cevap aldim,zaten türk hosteslerin ukalaligindan her zaman rahatsiz olmusumdur),pilot benden doktor olduguma dair kimlik istedi.ucagi terk ederken bir tesekkür bile almadim.lufthansa ve air france bizat pilot gelip tesekkür etti,adresimi aldilar Noel de her ikisindende 100-150 euro luk hediye yiyecek-icecek sepeti aldim,nede olsa avrupa kültürü.
People
2
2) m. murat (dr)
07.01.2019 17:15:29
Öğretmenlere %50 indirim uygulamasını biliyorlar ama... Öğretmen yolculara yolculuk sırasında ne gibi bir yararı oluyor acaba? Şaka gibi.
People
3
3) m. murat (dr)
07.01.2019 17:12:17
Doktorun elinde sihirli değnek mi var? Yapacağımız müdahale ilk yardım eğitimi almış bir personelinin yapacağından fazla bir şey olmaz, mevcut ekip-ekipmanla. Belki psikolojik bir artı etkisi olur, o kadar.
People
8
4) m.murat (dr)
07.01.2019 17:08:30
Geçenlerde bindiğim metroda beleş yolculuk yapan, üniformalı, sözde toplumun güven ve huzurunu sağlamakla görevli, genç iki polisin, çıkan iki itiş kakışlı tartışmada gördükleri halde sessiz kaldıklarını ibretle şahit oldum. Bir polis yanındakine "dur, karışıp başımıza iş açmayalım" gibisinden bir şey söyledi. Toplumda çürümüşlük dizboyu.... Ben niye kılımı kıpırdatayım.
People
3
5) m. murat (dr)
07.01.2019 16:58:01
Gezi olaylarında tıbbi müdahale yapan doktorlar niye yargılandı o zaman?.. Yargının bu maddeden haberi mi yoktu?
People
18
6) ayhan (dr)
07.01.2019 16:10:59
Ömür boyu bedava uçak bileti versede,üstüne pilot maaşının 10 katı versede kimse kusura bakmasın....Hava yolu şirketi biraz akrepli cebine elini sokupta doktor alsın bünyesine yolculuklarda.Herşey para değil sloganı bu milyon dolarlık tazminat davalarınıda kapsıyormu ????
People
11
7) yemrey (uz dr)
07.01.2019 15:33:57
UÇAKTA İLKYARDIM BİLGİSİ OLAN KABİN MEMURU, İLK YARDIM BİLGİSİ OLAN VATANDAŞ VE DOKTOR UÇAKTA AYNI DURUMDADIR. NEDEN UÇAKTA ACİL MÜDAHALE İLLA Kİ DOKTORDAN BEKLENİYOR. KABİN MEMURLARI VE İLKYARDIM BİLGİSİ OLAN VATANDAŞTA MÜDAHALE EDEBİLİR. LAFA GELİNCE HERKES DOKTOR İCRAATA GELİNCE HERKES SİNİYOR. BU ARADA KENDİ ADIMA SÖYLEYEYİM BEN KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM.
People
11
8) pediatrist (doktor)
07.01.2019 14:52:40
Başıma gelen iki ayri olaydan bahsedeyim. Anons sonrasi kabin memurunun yanina gittigimde bir gebenin tansiyonunun ölçülmesi gerektigini soyledi. Digital aleti elime verip olcmemi istedi.Gebenin hicbir sorunu yoktu dogrusu. Bunu gören baska biri de benim de tansiyonumu ölçün dedi.Ucakta poliklinik mi var sorumun ardindan yolcudaki ne olacak canim yüz ifadeleriyle o yolcunun da tansiyonunu ölçtüm. Bu arada birakin ekstra mil vb hic kimse tesekkur bile etmedi. Baska bir olayda ise cocugun nefes darligi var dediler. Stetoskop var mi dedim. Getirdikleri stetoskopla degil solunum sesleri kalp sesleri bile duyulmuyordu. Neyse ki cocugun yalniz burnu tikaliydi, ates dusurucu de yanindaydi. Sonuc olarak bir daha başıma boyle bir olay gelirse doğrusu birkac kez düşüneceğim.
People
6
9) İlyas (Doktor)
07.01.2019 14:20:54
A.B.D,KANADA ve AVUSTURYADA yürürlüğe girmiş olan yasa mutlaka bizdede uygulanmalı.Doktor güvence altına alınmadan elbetteki hukuki süreç nedeniyle müdahalede çekimser kalaması doğal değilmi.Yinede her şeye rağmen her türlü riski alıp müdahale etmeli her meslektaşımız.vicdanen yapılması gerekende bu.

People
29
10) agal (diş hekimi)
07.01.2019 13:58:45
türkiye'de doktorsan müdahele etmek zorundasın ama bir sıkıntı çıkarsa başının çaresine bakarsın anlayışı olduğu müddetçe insanlar bırakın uçağı hastanede bile doktor olduğunu söylemez. hava yolu firmaları en azından maddi olarak kolaylık sağlayacak. her şey para değil diyenlere cevaben; ayda en fazla 10-15 bin lira kazanan adamın tamamen ekipmansız bir şekilde yapacağı müdahale sonunda oluşabilecek aksi bir durum için 400-500 bin liralara yakın tazminat ödeme durumu karşın ,aylık milyon dolarlar ciro yapan havayolu firmalarının 40-50 lira daha ucuza bilet satma yolunu ''her şey para değil'' diye kapatmaya çalışması tamamen psikolojideki 'yansıtma' olayıdır.. kime kusura bakmasın..
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