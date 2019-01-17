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'Uçakta doktor var mı' anonsunda hekimlerin hukuki durumu nedir?
Türkiye Klinikleri Doktor Savunma programında uçakta hekimin yükümlülükleri tartışıldı. Hekimin uçakta seyahat ederken ‘Doktor var mı?’ anonsu ile hukuksal pozisyonu, yükümlülükleri ve sorumluluk doğuran durumları Avukat Ayşe Gül Hanyaloğlu ve Avukat Ayşe Acar Yücel masaya yatırdı. Programda acil durumlarda müdahalenin hekimin yükümlülüğü olduğu belirtildi. Hanyaloğlu, özellikle acil durumlarda müdahale eden hekime açılan davalarda, avukat grubu olarak bu davaları gönüllü üstleneceklerini belirtti
'Uçakta doktor var mı' anonsunda hekimlerin hukuki durumu nedir?
17 Ocak 2019 - MEDİMAGAZİN
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Avukat Ayşe Acar Yücel hukuki olarak hekimlere yol gösterici olarak aktardığı bilgilerde tıp fakültesi diplomasına sahip mesleği yapmıyor dahi olsa belirli yükümlülüklere sahip olduğunu belirtti.

Avukat Ayşegül Hanyaloğlu da dava edilme korkusunun yarattığı baskının hekimleri defansif tıbba çektiğini belirterek “ hekimler dava baskısı olmasa refleksleri gereği acil durumlara müdahale eden insanlar. Yaşam kurtarma üzerine bir eğitim alıyorlar. Bu refleksi durduran nedenleri tartışmamız lazım.” dedi.

Avukat Yücel tıbbi deontoloji tüzüğüne göre hekimlerin “acil durumlarda müdahale etmek durumunda olduklarını ve mücbir sebepler olmadıkça görevin ve uzmanlığın ne olursa olsun gerekli tıbbi girişimlerin yapılamadığı acil durumlarda ilk yardımda bulunması gerektiğini” belirtti.

Hekimlik yapılmasa da tıp diploması alan kişilerin acil durumlarda bulunması gerektiğini belirten Yücel dava baskısının hekimler üzerinde çok yoğun olduğunu ifade etti. Yücel, hali hazırda hekimlik yapmayan kişilerin de poliçesi olmayacağı için hava yolu şirketlerinin bir garanti vermesi gerektiğini ve hekimlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda da aciliyetin ayrı tutulduğunu ifade eden Avukat Hanyaloğlu söz konusu kanunun “hekimlerin ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdiren kurumlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile çarptırılır.” ifadesinin hekimleri kendi alanı dışında müdahale etmekten çekinmeye ittiğini söylüyor. Avukat Hanyaloğlu, aynı kanunun başında yer alan “olağanüstü durumlarda mesleğini icra yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana dek yapılanlar hariçtir” ibaresi ile acil durumda müdahalenin yapılması gerektiğinin bu yasada da yer aldığını vurguladı.

Hekimlerin hukuki yükümlülüklerine ayrı bir çalışma ile eğildiklerini belirten Avukat Hanyaloğlu “Biz konu üzerinde çok kafa yoran bir grubuz. Kendi sosyal sorumluluk projemiz kapsamında elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Uçakta acil müdahale eden hekime bir dava açılmışsa biz onun arkasında durup destek oluyoruz.” dedi. Hanyaloğlu acil durumlarda hekimlerin müdahale etmesi sebebiyle açılan davalarda; tazminat veya savunma davasını, gönüllü olarak üstlendiklerini önemle vurguladı. Hanyaloğlu müdahale edilmemesi sebebiyle açılan davanın ‘yükümlülüklerinin ihlali’ olduğunun da altını çizdi.

Programı izlemek için tıklayınız 

Program saatleri: 

17 OCAK 2019 14:55

18 OCAK 2019 21:25

19 OCAK 2019 21:30

21 OCAK 2019 20:20

Anahtar Kelimeler:

tip hukuku malpraktis doktor savunma ayse acar yucel aysegul hanyaloglu

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23
1) dr (dr)
17.01.2019 12:35:25
Av. Hanyaloğlu anahtar cümleyi çok kibar bir tarzda söylemiş :
"Hekimlerin yaşam kurtarma refleksini durduran nedenin tartışılması gerek". Maalesef sıkıntının boyutu tartışma fiilini çoktaaan geçti. Acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Burada uluorta kullanılan acil sözcüğüne de dikkat çekmek istiyorum.
1. Hekimlik mesleği acil sözcüğünün ta kendisidir.
2. Bir sorun acil hale gelmişse de çok geç kalınmıştır.
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