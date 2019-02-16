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'Uçakta doktor var mı?' sorusuna Sağlık Bakanı: Ben varım!
Bir dizi ziyaret için Ağrı’ya giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahalede bulundu.
'Uçakta doktor var mı?' sorusuna Sağlık Bakanı: Ben varım!
16 Şubat 2019 -
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Yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım isteyen Mehmet Emin Çedrez isimli yolcu için uçak içinde anons yapıldı. Yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu. 

Anons üzerine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yolcunun yanına geçti. Çedrez’i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu iyiye gitti. 

 

 

'Uçakta Doktor Var mı Anonsu'na cevap vermemek nasıl bir hukuki yaptırım doğurur?

Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanına inemeyerek pisti pas geçti. Uçak bir buçuk saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

'Uçakta doktor var mı' anonsunda hekimlerin hukuki durumu nedir?

 

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