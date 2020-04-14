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Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni gelişme
İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başlıyor.
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni gelişme
14 Nisan 2020 14:04 - TV100
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Bakanlığın Reçetem sistemine eklediği yeni bir pencere üzerinden maske kayıtlarının izlenebilecek. Bu amaçla Antalya’daki bütün eczanelerde bulunan maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı  Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:

maske eczane ucretsiz maske

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