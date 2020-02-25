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UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Organizasyonları durdurmak zorunda kalabiliriz
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, korona virüsünü nedeniyle EURO 2020'de şehir değişikliği yapılabileceğini, tehdidin devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne de ara verebileceklerini söyledi
UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Organizasyonları durdurmak zorunda kalabiliriz
25 Şubat 2020 - İHA
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İSTANBUL - UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan korona virüsünün spora etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan radyosu Rai'ye konuşan Uva, EURO 2020'nin tehlikede olup olmadığı sorusuna, "Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da herhangi bir şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden birisi virüse karşı garanti vermezse o zaman şehir değişikliği durumuna bakabiliriz" yanıtını verdi.

"UEFA organizasyonları durdurulabilir"

Uva, UEFA turnuvalarının da duruma göre durdurulabileceğini de belirterek, "Şu an gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. UEFA olarak her ülkenin virüs hakkında vereceği kararı değerlendireceğiz. Eğer bu virüs Avrupa'da bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Hatırlanacağı gibi İtalya Serie A Ligi'nde virüs sebebiyle geçtiğimiz hafta müsabakalar ertelenmiş, Japonya Ligi'nde de ligler durdurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:

uefa sampiyonlar ligi koronavirus

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