Uganda'da koronavirüs şüphesi: 100 kişi karantinada

İSTANBUL- Uganda Sağlık Bakanı Dr. Jane Aceng, yerel basına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen uçaktaki yaklaşık 100 kişinin çeşitli hastanelerde 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.

Karantina altındakilerin 44'ünün Çin vatandaşı olduğunu belirten Bakan Aceng, şu ana kadar ülkede tespit edilen koronavirüs vakası olmadığını kaydetti.

Havalimanlarında virüse karşı tedbirleri artıran Uganda hükümeti, Çin'deki Ugandalı öğrencileri tahliye planının olmadığını duyurmuştu.

Öte yandan Gana'da da Çinli ve Arjantinli 2 kişi koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle karantinaya alındı.

Başkent Akra'daki Korle Bu Eğitim Hastanesinde müşahede altında tutulan ve virüsü taşıyanlarla benzer semptomlar gösteren kişilerin ise test sonuçları bekleniyor.

Afrika ülkelerinde şimdiye kadar teyit edilen koronavirüs vakasına rastlanmadı.