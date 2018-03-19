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Uganda'da sahte Hepatit B aşısı skandalı
Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki devlete ait birçok sağlık tesisinde sahte Hepatit B aşısı buldu
19 Mart 2018 -
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KAMPALA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Uganda'da başkent Kampala dahil ülke genelinde devlete ait birçok sağlık kurumunda sahte Hepatit B aşısı bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada başkent Kampala dahil ülkenin 4 bölgesindeki sağlık tesislerinde yapılan rutin kontroller sırasında depolanmış sahte Hepatit B aşılarına rastlanıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan incelemelerde, sahte aşıları Hindistan'dan ülkeye soktuğundan şüphelenilen bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ugandalı bir milletvekilinin Hepatit B'ye bağlı komplikasyonlar dolayısıyla geçen yıl hayatını kaybetmesi ve son olarak yaşanan sahte aşı skandalı, ülkede sağlık sektörüne yönelik yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Uganda hükümetinin yayınladığı son verilere göre, ülkede Hepatit B vakalarındaki ölüm oranı yüzde 10 civarındayken bunun HIV kaynaklı ölüm oranlarından daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Tanzanya gibi Afrika ülkelerinde de insan hayatını riske atmaya devam eden sahte ilaç problemine karşı birçok ülkede eczane ve ilaç depolarına baskınlar yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:

ugandada sahte hepatit asisi skandali

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6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.03.2018 15:25:04
Sahte rakı, sahte para derken bir de sahte aşı çıktı başımıza
Hayat ipimizi kesti kesecek namussuzlar para uğruna
Bundan gayri bir de güvenemezsen eczacına ,doktoruna
Tek sağlam yer mezarlık mı dedin kardeş; bir de soyguncuları olmasa...


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