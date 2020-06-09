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Ukrayna Devlet Başkanı: Korkmadığımı göstermek için korona virüse yakalanmayı planladım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korkmadığını halka göstermek için bilinçli olarak korona virüse yakalanmayı planladığını ve sonra bu plandan vazgeçtiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı: Korkmadığımı göstermek için korona virüse yakalanmayı planladım
09 Haziran 2020 12:59 - İHA
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri tüm dünyada devam ediyor. Mart ayından beri salgın sebebiyle karantina uygulamasının sürdüğü Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, bu tehlikeli planı hükümet yetkilileriyle masada değerlendirdiğini belirterek, “Virüsten korkmuyorum ve bu sürecin bir an önce geçmesini istiyorum. Korkmadığımı göstermek için de bilinçli olarak korona virüse yakalanmayı istedim ve bunu arkadaşlarımızla değerlendirdik. Salgın başlangıcında insanlar depresyona girdi ve çok korktular. Biraz olsun rahatlamalarını istediğim için bunu yapmayı düşündüm. Ancak birilerinin bunun gösteriş olduğunu düşünmemesi için vazgeçtim. Böyle bir şeyin sonucunda ailem de beni affetmezdi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki korona virüs vaka sayısının 27 bin 856'ya, can kaybının ise 810'a yükseldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

korona zelenskiy ukrayna

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