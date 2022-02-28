Ukrayna'da 17 Türk tıp öğrencisinin kaldığı yurdun yakınına füze düştü

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Rusya işgalinde kalan Türkler hâlâ bulundukları yerlerde mahsur durumda. Geçtiğimiz gün Kiev Tıp Üniversitesi'nde okuyan 17 Türk öğrencinin kaldığı yurdun çok yakınına bir füze düştü.

Kiev Tıp Üniversitesi’nde okuyan ve devlet yurdunda kalan Doğukan Bayram, 17 Türk öğrenciyle beraber bombalar patlayınca sığınak olarak kullanılan bir otoparka sığınmış. Şimdi hepsi bir yurt odasında bekliyor.

Doğukan Bayram yaşadıklarını şöyle anlattı:

FÜZENİN DÜŞÜŞÜNÜ GÖZÜMLE GÖRDÜM: Sabaha kadar uyuyamadık. Gerçekten zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sabah 5 civarında bir patlama sesi oldu… Gözümün önünde oldu zaten.. Füzenin düşüşünü gördüm.

GÜNEŞ ÇIKMIŞ GİBİYDİ: Çok yakınımıza düştü… Güneş çıkmış gibiydi öyle söyleyebilirim. Aydınlandı her yer.

ÇOK ÜŞÜDÜK: Yetkililerin acilen bir şey yapmasını istiyoruz. Hepimiz çok mağduruz. Hepimiz sığınaklardayız. Sığınak dediğimiz otoparklara sığındık. Yaklaşık bir saat kaldık o kadar çok üşüdük ki yapacak bir şey yoktu…

YURT ODASINDA 20 ÖĞRENCİ: Sığınak olarak kullanmak zorunda olduğumuz otoparkın üzerinde akaryakıt istasyonu vardı. Çok güvenli olmadığını düşündüğüm için yurt odasına döndük. Tüm arkadaşlarla aynı odadayız.

PENCERE ÖNÜNE VALİZLERİMİZİ YERLEŞTİRDİK: Camlarımızın önüne valizlerimizi yerleştirdik. Bir patlama esnasında cam parçaları, şarapneller üzerimize gelmesin diye..

TELEFONLARI AÇAN YOK: Dışişlerinin verdiği numaraları arıyoruz ama açan yok. Hat düşmüyor.

‘KARAYOLUYLA ÇIKARACAĞIZ’ DEDİLER: Biz sadece devletimizin, milletimizin bizi burdan acilen kurtarmasını istiyoruz. Başka hiçbir şey istediğimiz yok.

Yetkililer ‘karayoluyla sizi ülkeden çıkaracağız’ dedi.

TEK İSTEĞİMİZ TÜRKİYE’YE DÖNMEK: Bizim için hala bir gelişme yok. Tek isteğimiz Türkiye’ye dönmek, burdan kurtulmak. Herkesin yardımını bekliyoruz.

Doğukan Bayram, Whatsapp’tan tüm bunları anlatırken sirenler yeniden çalmaya başladı ve tüm öğrenciler koşarak sığınaklara kaçtı.

İşte yurtta bekleyen öğrenciler:

DOĞUKAN BAYRAM

SEMİRAMİS KİRACI

HARUN DİNÇ

MESLİNA KARA

ENES CEYLAN

NERGİZ OLGAÇ

DENİZ GÖKALP

GÖKTÜRK POYRAZ

ASYA ZÖHRE

BUĞRA YILMAZ

AHMET ALIN

MUHAMMED ALIN

ESMA KOÇ

BERKE TUNCA

ÖMER CAN ERTÜRK

SU HARMANDALI

TUĞBA TOSUN