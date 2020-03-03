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Ukrayna’da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Ukrayna'da İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir vatandaşta Kovid-19 tespit edildi
Ukrayna’da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
03 Mart 2020 - AA
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Kiev- Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Kovid-19 bulunduğunu açıkladı.

Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti.

Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

ukrayna viktor lyasko koronavirus

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