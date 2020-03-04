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Ukrayna'da koronavirüslü kişinin eşine komşuları tepki gösterdi
Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastanın eşi, komşularının tepki göstermesi üzerine güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı
Ukrayna'da koronavirüslü kişinin eşine komşuları tepki gösterdi
04 Mart 2020 - DHA
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KIEV – Ukrayna'nın Çernovtsi kentinde koronavirüs taşıyan kişinin tedavi gördüğü hastanenin önünde toplanan komşuları, hastanın eşinin eve gitmesine izin verilmemesi talebiyle gösteri düzenledi. Yapılan testlerde koronavirüs taşımadığı belirlenen kadının evine gitmesi üzerine ise komşularının protestosuna maruz kaldığı belirtildi. Yetkililer, kadının koruma altına alındığını ve bulunduğu adresin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını duyurdu.

Koronavirüse yakalandığı belirtilen kişinin kısa süre önce İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir erkek olduğu açıklanmıştı.

DSÖ: Ukrayna'da koronavirüs vakalarında artış bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Ukrayna'da koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ukrayna'nın koronavisün yayılmasına karşı koyabilecek imkanlara sahip olduğunu belirten yetkili, vatandaşlara maske takmaları, ellerini sık yıkamaları, hasta olmaları halinde evden dışarı çıkmamaları uyarılarında bulundu.

Ukrayna'da kısa süre önce Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşların ülkeye getirilmesinin ardından protestolar düzenlenmiş, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 10 kişi yaralanmış, Çin'den gelen kişilerin otobüslerini taşlayan bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ukrayna koronavirus

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