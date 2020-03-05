Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri: Okullar tatil ediliyor, toplu etkinlikler yasaklanıyor

KIEV– Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede koronavirüs salgınının yayılma ihtimaline karşı önlem olarak bazı sınırlamalara gidilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. İlköğretim kurumlarının geçici olarak tatil edileceğini belirten yetkili, toplu etkinliklerin, konferansların ve spor karşılaşmalarının da geçici olarak yasaklanacağını duyurdu.

Lyaşko ayrıca, Ukrayna’da bugün itibarıyla 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası önceki gün Çernivtsi kentinde tespit edilmişti. Koronavirüse yakaladığı belirtilen kişinin kısa süre önce İtalya’dan Ukrayna’ya seyahat eden bir erkek olduğu, hastayla temas eden kişilerin de gözlem altına alındığı açıklanmıştı.