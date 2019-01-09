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Ukrayna'da tıp öğrencileri vahşet kurbanı: Görgü tanığı Skype'tan cinayete şahit oldu
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen Türk öğrenciler Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi için Harkov Karazin Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.
Ukrayna'da tıp öğrencileri vahşet kurbanı: Görgü tanığı Skype'tan cinayete şahit oldu
09 Ocak 2019 - AA
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Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi anısına düzenlenen törene üniversite yönetimi, öğretim görevlileri, öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği görevlisi İsmail Uçak katıldı.

Fahri Konsolos Belıy, öğretim görevlileri ve öğrencilerin konuşma yaptıkları törende, Yıldız ve Hüsünbeyi'nin fotoğraflarının önüne çiçekler bırakıldı.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada hayatlarını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenirken, "Hayatınızdaki en değerli insanları kaybetmenizden dolayı yaşadığınız derin acıyı paylaşıyoruz" denildi.

Ukrayna'da iki Türk öğrenciyi öldüren zanlı tutuklandı.

Ntv'de yer alan habere göre önce suçlamaları reddeden Hüsnü Can Çökmez, görgü tanığının ifadesinin ardından cinayetleri işlediğini itiraf etmişti. Almanya'daki görgü tanığı, cinayete internet üzerinden görüntülü konuşma sağlayan uygulama Skype üzerinden şahit olmuş.

Anahtar Kelimeler:

karazin universitesi

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