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Ukrayna'da Tıp öğrencisi iki Türk genci evlerinde ölü bulundu
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.
Ukrayna'da Tıp öğrencisi iki Türk genci evlerinde ölü bulundu
03 Ocak 2019 - DHA
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UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

Türkiye’nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov'da Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan bir apartman dairesinde ölü bulundukları bilgisini verdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI: “GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATTIK”

Harkov Emniyet Müdür Yardımcısı Sergey Çij, yaptığı açıklamada, bugün sabah Harkov'da kiralık bir dairede iki kız üniversite öğrencisinin cansız bedenlerini bulmaları sonrası, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıklarını söyledi.

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