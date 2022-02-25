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Ukrayna’da yenidoğan servisindeki bebekler hastanenin sığınağına indirildi
Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentinde yeni doğan bebeklerin, hastanedeki geçici bomba sığınağına taşındığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 
Ukrayna’da yenidoğan servisindeki bebekler hastanenin sığınağına indirildi
25 Şubat 2022 13:31 - T24
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Rusya'nın dün itibariyle işgal başlattığı Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor.

Dnipro kentindeki bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebekler, olası tehlikelere karşı dün akşam binanın alt katındaki sığınağa taşındı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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