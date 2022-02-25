Ukrayna’da yenidoğan servisindeki bebekler hastanenin sığınağına indirildi

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25 Şubat 2022 13:31
Rusya'nın dün itibariyle işgal başlattığı Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor.
Dnipro kentindeki bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebekler, olası tehlikelere karşı dün akşam binanın alt katındaki sığınağa taşındı.
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