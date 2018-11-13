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Ülke tarihinin en kötüsü: Demokratik Kongo'da Ebola salgını
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki son Ebola salgınının ülke tarihinin en kötüsü olduğunu duyurdu. Yetkililer, Ağustos'tan bu yana neredeyse 200 kişinin öldüğünü söylerken, 300'den fazla doğrulanmış ya da muhtemel vaka olduğunu vurguladılar.
Ülke tarihinin en kötüsü: Demokratik Kongo'da Ebola salgını
13 Kasım 2018 - BBC
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Başlatılan aşı programında 25 bin dolayında kişinin aşılandığı belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti uzun süredir istikrarsızlık yaşanan bir ülke ve Ebola salgınıyla mücadele çabaları, sağlık çalışanlarına saldırılar nedeniyle zarar gördü.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga "Bu noktada, 318 vaka ve 198 ölüm kayıtlara geçti. Bu veriler doğrultusunda, düşüncelerim ve dualarım yas tutan aileler, yüzlerce yetim ve tamamen yok olan ailelerle" dedi.

Kurbanların yarısı, Kuzey Kivi bölgesindeki 800 bin nüfuslu Beni kentinden.

Son salgın, ülkede yaşanan onuncu ve ülkede 1976'de yaşanan ilk salgından bu yanaki en kötüsü. O dönem daha hastalığa isim bile verilmemişti.

1976'da ülkenin uzak bir kesiminde ortaya çıkan salgın dehşet yaratmış, ancak uzmanların virüsün doğasını çabuk çözmesi ve karantina önlemleri kullanması sayesinde kontrol altına alınmıştı.

Ebola virüsü küçük miktarlardaki vücut sıvılarıyla yayılıyor ve sıklıkla ölümle sonuçlanıyor. İlk olarak grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ishal, kusma, döküntü, iç ve dış kanamayla ilerliyor.

Anahtar Kelimeler:

ebola salgini demokratik kongo

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