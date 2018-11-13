Ülke tarihinin en kötüsü: Demokratik Kongo'da Ebola salgını

Başlatılan aşı programında 25 bin dolayında kişinin aşılandığı belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti uzun süredir istikrarsızlık yaşanan bir ülke ve Ebola salgınıyla mücadele çabaları, sağlık çalışanlarına saldırılar nedeniyle zarar gördü.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga "Bu noktada, 318 vaka ve 198 ölüm kayıtlara geçti. Bu veriler doğrultusunda, düşüncelerim ve dualarım yas tutan aileler, yüzlerce yetim ve tamamen yok olan ailelerle" dedi.

Kurbanların yarısı, Kuzey Kivi bölgesindeki 800 bin nüfuslu Beni kentinden.

Son salgın, ülkede yaşanan onuncu ve ülkede 1976'de yaşanan ilk salgından bu yanaki en kötüsü. O dönem daha hastalığa isim bile verilmemişti.

1976'da ülkenin uzak bir kesiminde ortaya çıkan salgın dehşet yaratmış, ancak uzmanların virüsün doğasını çabuk çözmesi ve karantina önlemleri kullanması sayesinde kontrol altına alınmıştı.

Ebola virüsü küçük miktarlardaki vücut sıvılarıyla yayılıyor ve sıklıkla ölümle sonuçlanıyor. İlk olarak grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ishal, kusma, döküntü, iç ve dış kanamayla ilerliyor.