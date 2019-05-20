SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ultra işlenmiş gıdalar kalori alımını artırarak obeziteye neden oluyor
Aşırı derecede işlemden geçirilmiş gıdalar üzerinde yapılan ilk etki deneyinde, bu tür gıdaların insanların daha çok yemesine ve kilo almasına neden olduğu sonucuna varıldı
Ultra işlenmiş gıdalar kalori alımını artırarak obeziteye neden oluyor
20 Mayıs 2019 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Deneye katılan gönüllülerin bir ay boyunca her yedikleri gözlemlendi.

Aşırı derecede işlenmiş gıda tükettikleri günlerde, işlenmemiş gıda verilen günlere kıyasla günde 500 kalori daha fazla aldıkları tespit edildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, aşırı derecede işlemden geçmiş gıdaların, vücuttaki açlık hormonlarını etkilebileceğini ve insanların daha çok yemek yemesine yol açabileceğini söylüyor.

'Aşırı derecede işlenmiş gıda' tanımında bilimsel bir tartışma var, ancak araştırmayı yapan ekibin başı Dr. Kevin Hall bunun 'pornografi' gibi olduğunu 'tanımlamanın zor, ancak gördüğünüzde bileceğiniz bir şey olduğunu' belirtiyor.

Aşırı derecede işlenmiş gıdaların göstergeleri arasında bulunanlar

  • İçindekiler kısmında tellafuz edemediğiniz şeyler olması
  • Paketteki içindekiler kısmında beşten çok madde olması
  • Büyükannenizin yiyecek olarak tanımlamadığı herhangi bir şey olması

Deneme için 20 kişi bir laboratuvarda bir ay geçirdi.

Katılımcılara verilen gıdalardan istedikleri kadar yemeleri istendi ve araştırmacılar yenilen her şeyi teker teker kaydetti.

Bu gönüllülerden bir gruba 15 gün boyunca aşırı derecede işlenmiş, bir gruba da işlenmemiş gıdalar verildi ve ikinci 15 günde bu durum tersine çevrildi.

Katılımcılar aşırı işlenmiş gıda tükettikleri 15 günde günde ortalama 508 kalori daha fazla tükettiler ve sonunda 1 kilo aldılar.

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü'nden Dr. Hall BBC'ye yaptığı açıklamada "Aşırı derecede işlenmiş gıdalar kalori tüketimini, kiloyu ve vücuttaki yağı etkiliyor." dedi.

Dr. Hall, daha önceki çalışmalarda ABD'de deki "obezite salgınına" insanların günde ekstra 250-300 kalori almalarının yol açtığına inanıldığını vurguladı.

Açıklaması şimdilik pek bilinmiyor.

Denekler, her iki türdeki yiyeceklerin de lezzetli olduğunu söyledi, yani aşırı işlenmiş gıdalar bu yüzden tercih edilmiyor.

İki tür yiyecekteki besleyici içerik de dikkatli bir şekilde eşitlendi ve eşit miktarda şeker, diğer karbonhidratlar, yağlar ve lif vardı.

Bir potansiyel açıklama, endüstriyel düzeyde işlenen gıdaların hormonlar üzerinde yeme arzusunu değiştiren etkisi.

Dr. Hall "İnsanlar işlenmemiş gıdalar tükettiğinde, iştah bastıran hormonlardan PPY düzeyinin daha az kalori almalarına rağmen arttığı ve iştahı dizginlediği görüldü." diyor.

Çalışmada ayrıca, işlenmemiş gıdalar tüketildiğinde açlık hormonu 'ghrelin'in azaldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:

obezite islenmis gida abd ulusal saglik enstitusu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Af Örgütü kadına şiddet doktor avukat sinüzit menenjit Hayati Kale doktora Yükseköğretim Kurulu Naci Gündoğan omurilik pili Pamukkale Üniversitesi Ercan Lütfi Gürses kadına şiddet Türk Tabipler Birliği diyarbakır barosu Dünya Sağlık Örgütü sağlık Asamblesi ağrı tedavisi İlker Solmaz Ayşegül Ketenci Bülent Atilla Ankilozan Spondilit Ailesel Akdeniz Ateşi Dokuz Eylül Üniversitesi kanser brokoli brüksel lahanası onkoloji Pier Paolo Pandolfi Sağlık Bakanlığı münhal kadrolar kura takvimi ambulans Erol Kesim Ankara Üniversitesi İnflamatuvar bağırsak hastalığı Metin Başaranoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türk Kızılay Kerem Kınık obezite işlenmiş gıda ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü hipertansiyon Türk Kardiyoloji Derneği Mustafa Kemal Erol kanser tedavisi kemoterapi Esra Demirdöğen Fatih Mehmet Emen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.