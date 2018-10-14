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Uludağ Tıp: İlaca dirençli Meme Ca'da yebi hazırladıkları formülasyon işe yarayabilir
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktora projesiyle ilaca direnç geliştiren 'ileri evre' meme kanserli hücrelerin ölümü sağlandı. Hayvanlar üzerinde denenmeye başlanacak proje, ilaç direncinin aşılmasında ümit vaat edici bir gelişme olarak değerlendirildi
Uludağ Tıp: İlaca dirençli Meme Ca'da yebi hazırladıkları formülasyon işe yarayabilir
14 Ekim 2018 -
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener ve doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Gamze Güney Eskiler'in hazırladığı proje kapsamında, 'ileri evre' meme kanserli hücrelerde gelişen ilaç direncini kıran bir formülasyon elde edildi.

Prof. Dr. Çeçener doktora tezinin meme kanserinin genetiğiyle ilgili yıllardır gerçekleştirilen birçok proje dahilinde elde edilen bulgular doğrultusunda dört yılda yapılandırıldığını söyledi.

Doktora öğrencisi Eskiler'in tez projesini yapılandırma sürecine değinen Çeçener, şunları kaydetti: "İleri evre meme kanseri hücrelerinde, etkin tedavi modelini şekillendirmek adına, ilaç direnç mekanizmalarını anlamaya çalıştık.

Bu doğrultuda öncelikle ileri evre meme kanseri hücrelerine, hücre kültürüne güncel kullanılan bir ilaç, direnç gelişene kadar verildi. Bu ilaç direnç gelişimi, 6 aylık sürenin sonunda sağlandı.

Direnç geliştirdiğimiz ileri evre meme kanseri hücrelerine nano parçacıklarla kaplı yeni formülasyonlu ilaç verdik.

Bu hücrelerin programlı şekilde ölüme gittikleri görüldü. Bu bağlamda bu tez projesinde elde edilen bulgular, ileri evre meme kanseri tedavisiyle ilişkili olarak, ilaç direncinin aşılmasında ümit vaat edici bir gelişme olarak ifade edilebilir."

Çalışmanın hücresel düzeyde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çeçener "Deney hayvanlarında da elde ettiğimiz bulguları doğruladıktan sonra süreci faz çalışmalarıyla devam ettirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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