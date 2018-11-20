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Uludağ Tıpta görev değişimi: Prof. Dr. Levent Özdemir başhekimlik görevinde
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekimlikte görev değişimi yapıldı. 3,5 yıldır başhekimlik yapan Doç. Dr. Yakup Canıtez, görevini Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Özdemir’e devretti. Doç. Dr. Yakup Canıtez, rektör danışmanlığı görevine tayin edildi.
Uludağ Tıpta görev değişimi: Prof. Dr. Levent Özdemir başhekimlik görevinde
20 Kasım 2018 - İHA
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Başhekimlikte yapılan devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, öğretim üyeleri ve personel katıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Canıtez’in hastanede bir çok alanda son dönemde yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarında emeği olduğunu, hep iyi şeylerle anılacağını ifade eden Rektör Ulcay, “3.5 yıldır üniversitemiz hastanesine yaptığı önemli katkılardan dolayı şahsım ve üniversitem adına teşekkür ederim” dedi. 
Rektör Ulcay, Hastane’de yöneticilik yapmanın diğer görevlerden daha fazla özveri ve sabır gerektirdiğini hatırlatarak, görevi devralan Prof. Dr. Levent Özdemir’e yeni görevinde başarılar diledi. Ulcay, göreve geldiklerinden bu yana tüm devir teslimleri el sıkarak huzur içinde gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Ben de bu değişiklikleri huzur içinde yapmış olmaktan dolayı, dolayı tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. 
Görevi meslektaşına başarılar dileyerek devreden Doç Dr. Yakup Canıtez de konuşmasında; başta Rektör Prof.Dr. Yusuf Ulcay olmak üzere tüm üst yönetime, birlikte görev yaptıkları Başhekim yardımcılarına, Tıp Fakültesi Dekanları Prof. Dr. Selim Gürel ve Prof. Dr. Ekrem Kaya’ya, dekan yardımcılarına ve 3,5 yıldır birlikte çalıştığı akademik, idari, sağlık personeli, destek personeli tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti. 
Canıtez, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ve araştırma görevlisi olarak çalıştığımız yıllardan itibaren ikinci evimiz olarak gördüğümüz kurumumuz için; kurumsal aidiyet ve sorumluluk hissiyle, kurum ve hastalar ve çalışanlar için yüksek tempoda imkânlar dahilinde bir çok şeyi yapmaya çalıştık. Önemli olan görevini iyi yapmak için azim, kararlılık ve iyi niyet olması. Çok yoğun bir tempoda çalışarak her zaman gurur duyacağımız çok önemli işler başardık” diye konuştu. 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, Doç. Dr. Yakup Canıtez ile asistanlıktan bu güne kadar beraber çalıştıklarını dile getirerek, “Başhekimlik görevine gelmeden önce de kurum için iyi niyetle çalışmaları olmuştu. Çok başarılı bir başhekimlik dönemi geçirdi. Bu kadar yoğun çalışma temposu içinde kendi işlerini ihmal etmişti, şimdi onları tamamlama fırsatı doğdu. Yeni atandığı rektör danışmanlığı görevinde başarılar diliyorum” dedi. 
Başhekim olarak atanan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Özdemir görevini devralırken, ekip şuuruyla çalışarak hastaneye hizmet vereceklerini söyledi. 

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