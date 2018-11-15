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Uludağ Üniversitesinde geliştirilen 'kolon kanseri tedavi bileşiği' ABD ve Avrupa'dan patent aldı
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, multidisipliner bir çalışmayla kolon kanserinin tedavisi için geliştirdikleri bileşik için ABD'den sonra Avrupa'dan da patent aldı
Uludağ Üniversitesinde geliştirilen 'kolon kanseri tedavi bileşiği' ABD ve Avrupa'dan patent aldı
15 Kasım 2018 - AA
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğretim üyeleri, multidisipliner bir çalışmayla kolon kanserinin tedavisi için geliştirdikleri bileşik için ABD'den sonra Avrupa patenti de aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, tez danışmalığını BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz'ın yaptığı ve Dr. Öğr. Üyesi Ceyda İçsel'in doktora tezi kapsamında sentezlenen bir palladyum bileşiğinin, İstinye Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından kolon kanseri hücrelerine karşı yüksek derece etki gösterdiğinin belirlendiği anımsatıldı.

Selanik Üniversitesinden Dr. Konstantinos Dimas'ın da bu bileşiğin kolon kanserli farelerde tümörlerin boyutunu, halen kullanılan ticari ilaçlardan daha etkili şekilde küçülttüğünü kanıtladığı aktarılan açıklamada, söz konusu buluşun, kolon kanserinin tedavisinde klinikte kullanılan ilaçlara göre daha umut vadedici olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, "milli ilaç" kapsamında bu bileşikle ilgili insan deneylerinin tamamlanarak Türkiye'ye yeni bir kanser ilacı kazandırılması konusunda özel sektör ve devletin ilgi ve desteklerini beklediklerini vurguladı.

Söz konusu bileşik için Türk Patent ve Marka Kurumundan 20 yıl süreli incelemeli uluslararası patent aldıklarını aktaran Yılmaz, daha sonra ilaç sektörü gelişmiş ABD'den de patent alıp, bileşiği korumaya aldıklarına dikkati çekti.

Bu tarz ilaç sanayisinde kullanılan bileşikler için her kıtadan patent alınması gerektiğini belirten Yılmaz, bileşikle ilgili Avrupa'dan da patent aldıklarını kaydetti.

Yılmaz, proje ekibinin, "ilk milli kanser ilacı" olmaya aday bileşik için ilaç firmalarıyla görüştüğünü ifade etti.

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