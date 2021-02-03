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Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu, online olarak gerçekleştirilecek
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından düzenlenecek 'Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu', pandemi nedeniyle bu yıl 4- 7 Şubat tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek
Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu, online olarak gerçekleştirilecek
03 Şubat 2021 14:24 - DHA
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Sempozyumun başkanlığını yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ulusal bir sempozyum gerçekleştireceklerini belirterek, “Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin diyabetik ayak enfeksiyonları çalışma grubu 2008'den beri 2 yılda bir toplantı düzenliyor. 2008'de ilkini yaptık, bu 6’ncısı olacak. Ülkemizde diyabetik ayakla ilgili tüm sorunlar bu toplantıda masaya yatırılıp, konunun uzmanlarınca tartışılıyor. Hatta son iki sempozyumda konunun dünyadaki en önemli isimleri de toplantımıza katılıp, bilgilerini bizlerle paylaştı. Bu sayede diyabetik ayak sorunu olan hastaların tedavi süreçlerinde neler yapılması gerektiğine yönelik tartışmalar oluyor" dedi.

'KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI 1100’E ULAŞTI'

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin öncülüğünde yapılan sempozyuma Ortopedi Uzmanlık Derneği, Plastik Cerrahi Derneği üyeleri ile birçok sağlık çalışanının katılacağını ifade eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Sempozyuma, şu ana kadar kayıt yaptıranların sayısı 1100’e ulaşmış durumda. Ne yazık ki pandemi koşullarında bu toplantıyı internet ortamında gerçekleştireceğiz. İspanya, Almanya, İtalya, Slovenya, ABD ve İngiltere'den birçok bilim insanı da internet üzerinden toplantıya katılacak.” 

'HER YIL BİNLERCE İNSAN AYAKLARINI KAYBEDİYOR'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, sempozyuma önümüzdeki yıllarda ilginin daha da aratacağını ve hastalar için de önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, "Her yıl Türkiye'de yaklaşık 30 bin insanımız bu sorun nedeni ile ayağını kaybetmekte ve şu anda yaklaşık 300-400 bin insanın ayağında şeker hastalığı nedeni ile yaralar bulunmakta ve onlar başvuracakları merkez bulamıyorlar. Bu sempozyum, bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak için önemli platformlardan bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr bulent ertugrul diyabetik ayak enfeksiyonlari tedavi sempozyum

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