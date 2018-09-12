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Ulusal tıp hukuku Dokuz Eylül Üniversitesinde masaya yatırılıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma merkezi(SAHUM) tarafından düzenlenen ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ’nin bu yıl beşincisi 5-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Kuşadası Korumar Hotelde gerçekleştiriliyor.
Ulusal tıp hukuku Dokuz Eylül Üniversitesinde masaya yatırılıyor
12 Eylül 2018 -
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 Her yıl geleneksel olarak Ekim ayının ilk yarısında gerçekleştirilen kongre, ‘Tıp ve Hukuk’ alanlarında önemli isimlerin bir araya geldiği, bu konuda en güncel tartışmaların ve bilgi paylaşımının yapılarak ‘Sağlık Hukuku’ gündeminin oluşturulduğu en uzun soluklu ve önemli organizasyon olarak anılarak özgün değerini korumayı başarıyor.  
Bu yıl da Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek  bu kongrede; Dünya ölçeğinde tanınan, ülkemizin dört bir yanından, konusunda uzman birçok konuşmacıyı ve konuya ilgi duyan katılımcıların buluşması hedefleniyor. 
Sağlık ve hukuk sisteminde yapılan güncel değişiklikler ışığında; bu yıl düzenlenecek olan kongrenin ana teması “Sağlıkta Sigorta” ve “Bilirkişilikte güncel gelişmeler” olarak belirlendi. Bunun yanı sıra “Klinikte malpraktis” ana başlığı altında klinik dallarda tıbbi uygulama hataları da ele alınacak(http://www.tiphukukukongresi.com/)  .
Kongrede, dikkat çeken bir başka başlık ise; Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanan Şehir Hastanelerinin artıları ve eksileri, uygulanmakta olan mevcut sistemden farklılıkları. Bunun yanı sıra kongre kongre düzenleme kurulu sağlıkta kalite standartlarının mevcut sistemde uygulanabilirliği ve adli tıp açısından ele alınması, gün geçtikçe ülkemizde önemi daha da artan ve artacak olan malpraktis kavramının klinik branşlar ve adli tıp açısından ne anlam ifade ettiği ve bu branşlardaki karşılığı çok değerli akademisyenlerin sunumlarıyla ele alınacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye’de tartışmalı bir konu olarak varlığını sürdüren yoğun bakım hastaları ile ilgili verilecek olan yaşam sonu kararları; bu kararların alınmasında hekimlerin rolü ve hukuki sorumlulukları değerlendirileceği açıklandı. 

Tüm bu konulara ek olarak; kongre bünyesinde günümüz dünyasında gelinen noktada hastaların sahip olduğu mevcut haklar ve bu hakların hekimin hukuki sorumlulukları üzerine yansıması, adli tıbbın tarihsel gelişimi ve bilirkişilik sürecindeki yeri, tıbbi bilirkişilik hizmetlerinde kalite ve standardizasyon, ülkemizde her yıl binlercesi meydana gelen trafik kazası olgularında maluliyet değerlendirilmesi ve mevcut sigorta sisteminde trafik kazası mağdurlarının karşılaştığı sorunlar gibi konular oturum, kurs ve çalıştaylarla ele alınacağı bilgisi verildi. 

Türkiye’de artık gelenekselleşen bu ulusal kongreyi beş yıldır düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma merkezi(SAHUM) müdürü Prof.Dr. Erdem Özkara; “kendi olanaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu kongre hızla değişen ulusal sağlık sistemimizdeki sorunları ve çözüm önerilerini ele alan ve yakın gelecekte bizi bekleyen olası sorunlara işaret eden, adaletin mihenk taşı bilirkişiliğin kalite ve standartlarını belirleyerek yeni bir vizyon ortaya koyan, alandaki en uzun soluklu bilimsel etkinliktir” yorumunu yaptı.  
 

Anahtar Kelimeler:

tip hukuku malpraktis dokuz eylul

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