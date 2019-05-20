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Uluslararası Af Örgütü: Hastaneleri bombalamak insanlığa karşı suç
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suriye hükümetinin İdlib ve Hama’daki hastaneler ve diğer sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiğini açıkladı
Uluslararası Af Örgütü: Hastaneleri bombalamak insanlığa karşı suç
20 Mayıs 2019 - AA
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Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi Basın Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklama görüşlerine yer verilen Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, sağlık hizmetleri veren hastanelerin bombalanmasının savaş suçu olduğunu belirtti.

Son günlerdeki saldırılarda, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan sivillerin hayata tutundukları son dalların da kesildiğine vurgu yapan Maalouf, "Daha önce de sivillere yönelik sistematik saldırılarda sağlık merkezleri defalarca hedef alınmıştı. Bu durumun bir örneği olan son saldırılar, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır" ifadelerini kullandı.

"En az 300 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyordu"

UAÖ açıklamasında, çatışmalardan etkilenen 13 sağlık çalışanıyla görüşüldüğünü ve tanıklıklarını destekleyen video görüntülerini teyit ettiğine dikkat çekildi.

Tanıkların, 5 Mayıs ile 11 Mayıs arasında, Suriye hükümetinin Hass köyünde Nabad El-Hayat (Hayatın Nabzı) Hastanesi, Kafr Zita kasabasında Cave Hastanesi, Kafranbel kasabasında da Cerrahi ile El-Şam hastanelerine defalarca saldırı düzenlediğini söylediği aktarılan açıklamada, İdlib'in güneyi ile Hama kırsalının kuzeyi ve batısında en az 300 bin kişiye sağlık hizmeti veren bu merkezlerin artık çalışmadığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırılar sırasında hastanede bulunan bir hemşirenin şu görüşlerine yer verildi:

"Yaralananları bodruma taşıdık. Kanamalarını durdurmaya çalışırken ikinci hava saldırısı düzenlendi ve elektrik kesildi. Sonra üçünü ve dördüncü saldırı yapıldı. Sadece patlama seslerini duyuyorduk, bodrum sarsılıyordu. Oksijen kaynaklarını açtık çünkü içeride hava bitti."

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