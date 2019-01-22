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Uluslararası Af Örgütü : 'Sudanlı güvenlik güçleri sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarına son vermeli'
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Sudanlı güvenlik güçlerinin protestoculara ve sağlık çalışanlarına yönelik ölümcül saldırılarına son vermesi gerektiğini bildirdi
Uluslararası Af Örgütü : 'Sudanlı güvenlik güçleri sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarına son vermeli'
22 Ocak 2019 - AA
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17 Ocak'ta Sudan'ın başkenti Hartum'daki Burri mahallesinde düzenlenen protestolarda biri doktor olan iki kişinin ateşli silahla yaralanarak ölmesi üzerine bir açıklama yayımlayan UAÖ, Sudanlı güvenlik güçlerinin protestoculara ve sağlık çalışanlarına yönelik ölümcül saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UAÖ, perşembe günü Hartum’da bulunan El Faysal İhtisas Hastanesinde görevli bir doktor ile görüştü. Doktor UAÖ’ye güvenlik güçlerinin öğleden sonra hastaneye baskın yaptığını, hastane içinde biber gazı sıktığını ve kendisiyle birlikte diğer bir doktoru ve iki sağlık personelini gözaltına aldığını söyledi. Gözaltına alındıkları sırada darp edilen sağlık çalışanları tutuklanarak Milli İstihbarat ve Güvenlik Dairesine bağlı ofislerde sorguya alındı. UAÖ’nün görüştüğü doktor herhangi bir suçlama olmadan akşam 20.30’dan sonra, diğerleriyse bundan birkaç saat sonra serbest bırakıldı. Burri Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, güvenlik güçlerinin bir caminin yanındaki futbol sahasında toplanan protestoculara ateş açtığını gösteriyor."

UAÖ Doğu Afrika, Boynuz ve Büyük Göller Bölgesi Direktör Yardımcısı Sarah Jackson da "Sudanlı güvenlik güçlerinin protestoculara ve doktorlar gibi temel hizmet sağlayıcılara yönelik ölümcül güç kullanmayı sürdürmesi ve dizginlenemeyen bir şiddetle insanları öldürmesi vahşettir." ifadelerini kullandı.

Jackson, şunları kaydetti:

"Sudanlı yetkililer derhal güvenlik güçlerinin sorumluluğunu üstlenmeli ve protestoculara karşı ölümcül güç kullanımına son verilmesini sağlamalıdır. Ayrıca yetkililer, sağlık merkezlerine ve çalışanlarına, yaralı protestoculara ve tedavi görmek üzere hastanelerde bulunan diğer insanlara yönelik süregelen saldırıları acilen durdurmalıdır. Saldırılar, bu insanların sağlık ve kişisel bütünlük haklarını ihlal etmektedir. İhlallerin sorumluları adil bir şekilde yargılanmalıdır."

Ülkedeki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:

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