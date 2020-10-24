Uluslararası baş ağrısı kongresi E-Kongre olarak ücretsiz izlenecek

GPMS (Global Migraine & Pain Summit) 2020 (E-Kongre), 28-31 Ekim 2020 tarihlerinde Uluslararası Baş Ağrısı Derneği ana sponsorluğunda, Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu ve Avrupa Nöroloji Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

Kongre düzenleme kurulundan Prof. Dr. Aynur Özge ve Prof. Dr. Derya Uludüz nöroloji anlamında ilk kez bu kadar kapsamlı bir uluslararası kongrenin Türkiye’de düzenleneceğini belirtti.

Toplantıda, baş ağrılarıyla ilgili tüm güncel bilgileri konunun otörlerinden dinleme fırsatı olacak. Vaka tartışmaları ve girişimsel videolarla günlük pratik bilgilere de yer verilecek.

Kongreyle ilgili bilgi veren Prof.Dr.Uludüz "Bu yılki E-Kongre'de, 5 dilde eş zamanlı fırsat ve İngilizce altyazı seçeneği ile bu buluşmayı evrensel bir boyuta taşıyoruz. Son günkü bio-psiko-sosyal yaklaşım içeren çalışmalarla, kongremize multi-disipliner bir yaklaşım getiriyoruz.

Ücretsiz kayıt imkanı ile bu toplantıyı tüm meslektaşlarımıza ve hekim dışı sağlık profesyonellerine sunarak; bu alandaki bilgi ve paylaşımı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Hepinizi, geleceğe yenilikçi bakış açısı ile yaklaşan ve kapsadığı alan itibariyle Dünya'da ilk kez Türkiye'de düzenlenecek olan bu ayrıcalıklı etkinliğe bekliyoruz’" dedi.

Katılım için https://onlinemigraine-pain.org/register linki kullanılabilecek.