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Uluslararası Doktorlar Derneği: 'Protez konusunu global proje haline getireceğiz'
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı doktor Mevlit Yurtseven, "Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali'de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var." dedi.
Uluslararası Doktorlar Derneği: 'Protez konusunu global proje haline getireceğiz'
12 Mart 2019 - AA
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Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AID olarak dünyanın her yerine sağlık hizmeti için gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Sürdürülebilir projeler üreterek tüm dünyada hizmet vermeye çalıştıklarını dile getiren Yurtseven, şöyle konuştu:

"Engelliler, anne ve çocuk sağlığı üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz protez merkezleri ile özellikle Suriye'deki iç savaşta kol ve bacağını kaybetmiş insanlara protez yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çok fazla. Bu yüzden elimizden gelen desteği veriyoruz. Yurt içinde üç, Suriye'de ise bir protez atölyemiz var. Yakın zamanda yine Suriye'ye bir tane daha atölye kuracağız."

"Protez konusunu global proje haline getireceğiz"

Yurtseven, Türkiye'de binin üzerinde gönüllü ile birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali'de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var. Çocuklar büyüdükçe protezlerin değişmesi gerekiyor. İnşallah bu ülkelerde açacağımız atölyelerde yüzlerce çocuğu sevindireceğiz. Biz oraya gitmezsek muhtemelen kimse gitmeyecek. Bu yüzden ciddi bir sorumluluğumuz var."

Hedef 15 bin katarakt ameliyatı 

Dünya Katarakt Projesi ile sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı coğrafyalarda, görme yetisini kaybetmiş insanlar için katarakt ameliyatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Yurtseven, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçen yıl Afrika ve Güney Asya'da yerel partnerlerimizle 380, İHH ortaklığı ile 11 bin katarakt ameliyatı yaptık. Yani yaklaşık 12 bin kişinin görmesine vesile olduk. Bu yıl da hedefimiz Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Çad ve Mali başta olmak üzere 15 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirmek. Yine 2018 yılında Arakan'da yaşanan saldırılar sonucu Bangladeş'e göç eden yüz binlerce mültecinin kaldığı kamplara kurduğumuz AID Bangladeş Sağlık Merkezimizde, yerel ve gönüllü uluslararası doktorlar tarafından 3 ay boyunca çalışma yürüttük. Proje süresince 5 yaş altı 791, 5 yaş üstü 3 bin 357 olmak üzere toplam 4 bin 148 hastaya hizmet verdik." 

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