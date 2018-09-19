Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi eczacıları bir araya getirmeye hazırlanıyor

Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'nin bu yıl üçüncü kez yapılacağını belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, kongre hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Eczacılar olarak mesleki etik anlayışımız, toplumsal sağlık önceliğimiz ve aldığımız eğitimle oluşan uzmanlığımızla eczanelerin, herkesin en kolay ulaşabildiği ve sağlığı ile ilgili doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu biliyoruz. Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyor ve geleceğin eczacılığına ‘Bütünleştirici Eczacılık’ adını veriyoruz. Bütünleştirici eEczacılık bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırdığı gibi, önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacaktır. 2012 yılında 4500, 2016 yılında 6000 katılımcı ve sektörün önde gelen yaklaşık 100’e yakın firması ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Geleceğin E Hali-En Büyük Eczacılık Buluşması’nın büyük başarısının altında birlikte oluşturduğumuz geniş ve güçlü dayanışmanın enerjisi olduğunu biliyoruz. En önemli amacımız; eczanelerimizi ve eczacılık mesleğini geleceğe taşırken aynı zamanda sektörümüzü de sağlık sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte geliştirmektir.”

“KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ, BU SENE 8000 KATILIMCI BEKLENİYOR”

Yeniden, daha büyük bir enerji ve 8000’in üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'ne katılımın ücretsiz olduğunu belirten Ecz. Armağan Ener, “3 gün boyunca sürprizlerle dolu, enerjik, yenilikçi, öncü, fütürist workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerler düzenlenecek. Alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanlarından konuşmalar dinleyeceğiz. Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Geleceğin E Hali'nde katılımcılar pek çok sürprizle, yenilikle, vizyon açan uygulama ve Geleceğin Eczanesi ile karşılaşacaklar” dedi.

Uluslararası Geleceğin E Hali’ne giriş ücretsiz olup, güvenlik ve salon kapasitelerinin organizasyonu için zorunlu olan kayıt işlemi; Uluslararası Geleceğin E hali Web sitesinden (www.geleceginehali.org) ve Mobil Etkinlik Uygulamasından yapılabiliyor