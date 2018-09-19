SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi eczacıları bir araya getirmeye hazırlanıyor
Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından “Değişim şimdi!" sloganıyla düzenlenen “Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi”, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak
Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi eczacıları bir araya getirmeye hazırlanıyor
19 Eylül 2018 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'nin bu yıl üçüncü kez yapılacağını belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, kongre hakkında şu değerlendirmede bulundu: 

“Eczacılar olarak mesleki etik anlayışımız, toplumsal sağlık önceliğimiz ve aldığımız eğitimle oluşan uzmanlığımızla eczanelerin, herkesin en kolay ulaşabildiği ve sağlığı ile ilgili doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu biliyoruz. Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyor ve geleceğin eczacılığına ‘Bütünleştirici Eczacılık’ adını veriyoruz. Bütünleştirici eEczacılık bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırdığı gibi, önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacaktır. 2012 yılında 4500, 2016 yılında 6000 katılımcı ve sektörün önde gelen yaklaşık 100’e yakın firması ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Geleceğin E Hali-En Büyük Eczacılık Buluşması’nın büyük başarısının altında birlikte oluşturduğumuz geniş ve güçlü dayanışmanın enerjisi olduğunu biliyoruz. En önemli amacımız; eczanelerimizi ve eczacılık mesleğini geleceğe taşırken aynı zamanda sektörümüzü de sağlık sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte geliştirmektir.”

“KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ, BU SENE 8000 KATILIMCI BEKLENİYOR”

Yeniden, daha büyük bir enerji ve 8000’in üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'ne katılımın ücretsiz olduğunu belirten Ecz. Armağan Ener, “3 gün boyunca sürprizlerle dolu, enerjik, yenilikçi, öncü, fütürist workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerler düzenlenecek. Alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanlarından konuşmalar dinleyeceğiz. Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Geleceğin E Hali'nde katılımcılar pek çok sürprizle, yenilikle, vizyon açan uygulama ve Geleceğin Eczanesi ile karşılaşacaklar” dedi.

Uluslararası Geleceğin E Hali’ne giriş ücretsiz olup, güvenlik ve salon kapasitelerinin organizasyonu için zorunlu olan kayıt işlemi; Uluslararası Geleceğin E hali Web sitesinden (www.geleceginehali.org) ve Mobil Etkinlik Uygulamasından yapılabiliyor

Anahtar Kelimeler:

uluslararasi gelecegin e hali armagan ener eeczacilik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kocaeli universitesi prof. dr. sadettin hulagu prof. dr. tomohiko richard ohya dr. hiroaki matsuionkoloji prof. dr. serdar yolanevrizma prof. dr. halil donmezarastirma prof. frank kellysanliurfasaglik bilimleri universitesi prof. dr. cevdet erdoluluslararasi gelecegin e hali armagan ener eeczacilikunicef önlenebilir hastalık birlesmis milletlerLYME Prof. Dr. Barbaros Çetin dunya saglik orgutumehmet oz suriye afad ifrc
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.