'Uluslararası Geleceğin E-Hali' kongresi İstanbul'da yoğun katılımla başladı



İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek organizasyonda, 100'e yakın firma yer alıyor. Organizasyon alanında, 300 metrekarelik gerçek bir eczanenin kurulduğu kongrede, 49 oturum gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası 79 konuşmacının katıldığı kongrede, stantların kurulu olduğu alanda, 70 firmanın da ürünleri tanıtılacak.

Kongrenin açış toplantısında konuşan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, PGED'in, eczacılığın, eczanelerin ve tüm sağlık sektörünün geleceği için eğitimsel, sosyal ve ekonomik projeler üretebilmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Eczacıların ve eczanelerin herkesin en kolay ulaşabildiği, sağlığıyla ilgili en doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu söylen Ener, ''Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyoruz.'' diye konuştu.

Dijital bir devrim sürecinde olduklarını anlatan Ener, konuşmasına şöyle devam etti:

''Dijital dünyada artık kendini izleyebilen bilgili hastalarımız olacak. 3D yazıcılar ile hazırlanan, hastanın genetik yapısına, fiziksel bulgularına ve kullandığı ilaçlar göz önüne alınarak kişiye özel ilaçlar kullanılacak. Giyilebilir teknolojik ürünler ile teşhis ve özellikle medikal tedaviler kolaylaşacak ve hızlanacak. Geleceğin eczacılığına 'Bütünleştirici eczacılık' adını veriyoruz. Bütünleştirici eczacılık bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırdığı gibi, önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacaktır."

PGED Başkan Yardımcısı Ayfer Denizoğlu da internet üzerinden alınan zayıflama ilaçları ve çayların, bitkisel karışımların, böbrek ile karaciğer hasarlarına ve ölüme yol açabilmesinin önüne geçmek istediklerini belirterek, ''Özellikle internetten satılan, merdiven altı kozmetik ve güzellik ürünlerinin de zararları konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.'' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2016 sonundaki verilerine göre, 316 bin adet cinsel içerikli, 626 bin 755 adet zayıflama ürünleriyle ilgili ve 107 bin 577 adet beşeri olmak üzere toplamda 1 milyonu aşan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildiğini anımsatan Denizoğlu, ''Bu ürünlere bilinçsizce ve yüksek oranlarda konulan ilaç etken maddeleri, kullananlarda sonu ölüme varan yan etkilere sebep olabiliyor. Bu ürünlerin üretim yeri, koşulları, saklama ve dağıtım şartları ise bilinmiyor. Yasal olarak ilaç sadece eczanede satılabilir.'' ifadelerini kullandı.

PGED Genel Sekreteri Özgül Karaoğlan da eczacıya gidildiğinde 'İlacı hangi besin değeriyle almamalıyım' sorusunun vatandaşlarca sorulmadığına dikkati çekerek, ''Bu gerçekten çok ciddi bir konu. İstenen etki çok daha fazla azalır veya artabilir. Bu soru muhakkak eczacıya sorulmalıdır. Bazı ilaçlar bazı besinlerle alınmamalıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Karaoğlan, ''Kolesterol, kalp tansiyon hastaları, antidepresan kullananlar ile tiroid ilacı kullananlar, greyfurtun karaciğer enzimlerini tahrip etmesi nedeniyle bu gıdadan uzak durmalı. Fermente edilmiş sosis, sucuk gibi besinler, incir bakla, lahana gibi ilaçlarla anti depresan ilaçlarının alınması hipertansiyona sebep olabilir. Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç kullananlar E vitamini ve ginseng gibi kullanımlar da kanama riskini artıracağından kullanmamalıdır. İlacı alırken beslenme konusunda bilgi almalıyız.'' dedi.

PGED Saymanı Kazım Aykanat da eş değer ilaçların kullanılmasının güvenilir olduğunu, ilacın yarattığı etki ve sağladığı fayda açısından orijinal ilaç ile arasında hiçbir fark bulunmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

''Esas problem ilacın, eş değer, sahte ve kaçak olanla karıştırılması. Eş değer ilaca sahte ilaç muamelesi yapılması sorun. Eş değer ilaçlar da diğer ilaçlarda olduğu gibi belirli aşamalar ve testlerden geçirilip ruhsatlandırılmakta ve halkın kullanımına sunulmaktadır.''

Kongre, 30 Eylül'de sona erecek.