Uluslararası Patoloji günü analizi: 'Tıbbi tedavi kararlarında yüzde 70 patoloji etkisi'

MEDİMAGAZİN-14 Kasım Uluslararası Patoloji Günü ile patoloji alanına dikkat çeken Patoloji Dernekleri Federasyonu Sosyal Medya Çalışma Grubu Üyesi Dr.Erdener Özer yaptığı açıklamada "4 milyon "Patolojik Muayene" yapıyoruz. Mikroskop başında doktorluk yapmaktan, Tıbbi Tekniker ve Tıbbi Sekreterlerimizle beraber sağlık hizmetinde önemli rol oynamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Yıllık sağlık harcamalarında %3 kadar az bütçe kullanarak, tıbbi tedavi kararlarının %70’inde kritik rol oynuyoruz. Unutmayalım ki, bir hastalığın tanısı patolojik inceleme olmadan sadece bir tahminden ibarettir. Doğru patolojik tanı koymak iyi hekimliktir, doğru tedaviyi belirlemek için şarttır" dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA