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Uluslararası Patoloji günü analizi: 'Tıbbi tedavi kararlarında yüzde 70 patoloji etkisi'
Uluslararası Patoloji Günü sebebi ile açıklamalarda bulunan Patoloji Dernekleri Federasyonu Sosyal Medya Çalışma Grubu Üyesi Dr.Erdener Özer her yıl 4 milyon patolojik müdahale yapıldığını belirtti
Uluslararası Patoloji günü analizi: 'Tıbbi tedavi kararlarında yüzde 70 patoloji etkisi'
14 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-14 Kasım Uluslararası Patoloji Günü ile patoloji alanına dikkat çeken Patoloji Dernekleri Federasyonu Sosyal Medya Çalışma Grubu Üyesi Dr.Erdener Özer yaptığı açıklamada "4 milyon "Patolojik Muayene" yapıyoruz. Mikroskop başında doktorluk yapmaktan, Tıbbi Tekniker ve Tıbbi Sekreterlerimizle beraber sağlık hizmetinde önemli rol oynamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Yıllık sağlık harcamalarında %3 kadar az bütçe kullanarak, tıbbi tedavi kararlarının %70’inde kritik rol oynuyoruz.  Unutmayalım ki, bir hastalığın tanısı patolojik inceleme olmadan sadece bir tahminden ibarettir. Doğru patolojik tanı koymak iyi hekimliktir, doğru tedaviyi belirlemek için şarttır" dedi. 

 

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