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Uluslararası Pediatri Birliği'ne Türk başkan: Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, bir milyon çocuk hekimini temsil eden küresel kuruluş Uluslararası Pediatri Birliğinin (International Pediatric Association - IPA) gelecek başkanı seçildi.
Uluslararası Pediatri Birliği'ne Türk başkan: Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
22 Mart 2019 - AA
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Türkiye Milli Pediatri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hasanoğlu 19 Mart'ta dünyanın farklı ülkelerinden delegelerin katılımıyla Panama'da yapılan seçimde IPA'nın gelecek başkanı olarak seçildi. 

Bu pozisyonda hizmet edeceği iki yılın sonunda görevine IPA Başkanı olarak devam edecek olan Hasanoğlu, 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın ayrılmasından sonra bu göreve gelen ikinci Türk hekimi oldu. 

IPA, farkındalık yaratma, politika oluşturma ve şekillendirme, eğitimler ve çocuk hakları savunuculuğu yolu ile dünyada çocuk ve ergen sağlığını koruma, iyileştirme amacına yönelik faaliyet gösteriyor. IPA, kurulduğu 1910 yılından beri bu alanda dünya çapında çalışan çocuk sağlığı kuruluşları arasında yer alıyor. 

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu kimdir?

Prof. Dr. Hasanoğlu, 1 Haziran 1946'da Kerkük'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kerkük’te tamamlayan Hasanoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1969 yılından 1977 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Hasanoğlu, 1977-1978  arasında Glasgow Üniversitesi, Royal Hospital for Sick Children Hastanesinde araştırma görevlisi oldu.  

Ardından sırasıyla Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi tıp fakültelerinde çalışma hayatını sürdüren Hasanoğlu, 1984-1988 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde, 1988-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesinde dekanlık, 1992 ile 2000 yılları arasında da Gazi Üniversitesi'nde rektörlük görevlerinde bulundu. 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi Başkanlığını da yürüten Hasanoğlu, Başkent Üniversitesi Hastaneler Koordinatörlüğü yaptı. 

Başkent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak da görev yapan Hasanoğlu, 2003 ile 2006 tarihleri arasında Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği Başkanlığı, 2004-2006 yılları arasında da Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevleriyle, 2006-2010 yılları arasında YÖK üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu'nun özellikle pediatri ve nefroloji konularında 200'ün üzerinde Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makalesi bulunuyor.

Uluslararası pek çok kuruluşta da aktif görev alan Hasanoğlu, halen Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Pediatri Cemiyetleri Birliği Genel Sekreterliği ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği Genel Sekreterliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, Dünya Pediatri Cemiyeti İcra Kurulu Üyeliği ve Dünya Pediatri Cemiyeti Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

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