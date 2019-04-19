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Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasanoğlu: Aşı reddi devam ederse salgınlar başlar
Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) dönem başkanlığına seçilen Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye'de barınan savaş mağduru çocukların psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Savaş ortamından gelen, babasını, annesini, evlerini kaybeden bu çocuklar depresyonda. Bu çocuklara sahip çıkmak insanlıktır, vicdani bir sorumluluktur." dedi.
Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasanoğlu: Aşı reddi devam ederse salgınlar başlar
19 Nisan 2019 - AA
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Geçen yıl oğlu Kerem Hasanoğlu'nun Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildiği IPA'nın dönem başkanlığına seçilen Enver Hasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savaş mağduru çocuklara kapılarını açmasının önemini vurguladı.

IPA'nın dünyadaki 5 pediatri uzmanından biri olarak kabul ettiği Enver Hasanoğlu, Türkiye'de misafir olan savaş mağduru yaklaşık 2 milyon çocuk bulunduğunu, bunların bir kısmının annesini, babasını kaybettiğini söyledi.

Prof. Dr. Hasanoğlu, bir kısmı kamplarda kalan, bir kısmı da büyük kentlerde barınan bu çocukların savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Savaş ortamından gelen, babasını, annesini, evlerini kaybeden bu çocuklar depresyonda. Kendini koruyamayan, annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklar bunlar. Kimse vatanını terk etmek istemez, ailesinin ölmesini istemez. Bu, çocuğun tercihi değil. Bu çocuklara sahip çıkmak insanlıktır, vicdani bir sorumluluktur. Çocukların ortada bırakılması hiçbir vicdanın kabul edeceği bir şey değil." diye konuştu.

Türkiye'de barınan bu çocukların, ülkedeki çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü dile getiren Hasanoğlu, "Türkiye olarak kendi çocuklarımıza nasıl davranıyorsak onlara da aynı şekilde davranıyoruz. Aşılama, beslenme, okul konusunda bizim çocuklarımızla eşit koşullarda yaşıyorlar." dedi.

Türkiye'nin misafiri olan bu çocuklara iyi bakılması gerektiğini belirten Hasanoğlu, "Bunlar travma geçiriyor. Bunları tedavi etmezsek, ileride dünyanın başına başka şeyler açabilirler. Suça sürüklenir, terörist olur..." dedi.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, hastanelerde mülteci çocuklara öncelik tanınması gibi bir durum olmadığını belirterek, kamplardaki çocukların zaten bulundukları yerde eğitim ve sağlık imkanlarına ulaştırıldığını, büyükşehirdekilere ise hastaneye gittiklerinde bir öncelik tanınmasının mümkün olmadığını, genel olarak çocuklara öncelik verildiğini söyledi. 

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"Aşı reddi devam ederse salgınlar başlar"

Enver Hasanoğlu, 50 yıldan beri çocuk doktoru olarak görev yaptığını dile getirerek, son yıllarda aşı reddine yönelik yaklaşımları şöyle değerlendirdi:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir aşılama sistemimiz var. 50 sene önce gördüğümüz hastalıklar kalktı, birçok hastalık önlendi. Devlet aşıları karşılıyor. Fakat son senelerde bizi üzen, aşı reddi. Bazı aileler aşıları reddediyor. Türkiye'de çocuk hekimi olarak bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını, aşı olunması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa'da bile aşı reddi olduktan sonra kızamık salgınları çıktı. Romanya'da, Fransa'da çıktı. Eğer Türkiye'de de bu hızla aşı reddi devam ederse burada da salgınlar başlar. Şu anda bizi üzen ve meşgul eden budur. Türkiye'nin sağlık sistemi her alanda olduğu gibi çocuk konusunda da çok başarılı."

 

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Çocukların yarısı depresyonda

Kerem Hasanoğlu da Orta Doğu'da binlerce çocuğun savaş nedeniyle yaşamını yitirdiğini, sakat kaldığını belirterek, bunun dünyada yankılanma şekline bakıldığında Avrupa'da bir çocuğun herhangi bir konuda yaşamını yitirmesinin, Orta Doğu'da savaş nedeniyle ölen çocuklardan daha çok ses getirdiğini söyledi.

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Çocuklar arasındaki ayrımcılığa karşı olduklarını vurgulayan Hasanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyanın çocukları Müslüman oldukları ya da farklı oldukları için değil, aynı şekilde gündeme getirilmeli. Bu yüzden BM ve gerekli kurumlarla görüyoruz. Türkiye'nin yaptıklarını anlatıyoruz. Savaştan kaçarak Türkiye'de barınan yaklaşık 2 milyon çocuğun sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bu 2 milyon çocuğun yarısı da depresyonla, psikolojik travmatik sorunlarla mücadele ediyor. Savaş sonrası bunalımlarını atmaya çalışıyorlar. Böyle bir vatan, kafalarını sokacak bir yer bulmaları, Türk çocuklarıyla eşit imkanlarda eğitim koşullarına sahip olmaları onlar için çok önemli."

Kerem Hasanoğlu, Türkiye'nin bu çocuklar için yaptıklarını zaten IPA'ya üye olan kurumların yer aldığı 140 ülkede duyurduklarını belirtti.

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