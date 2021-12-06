Uluslararası Pediatri Kurumu: Omicron, Avrupa'daki vakaları katlayabilir

Avustralya'dan ABD'ye, Çin'den Zimbabwe'ye, dünya üzerindeki 150'ye yakın ülkeden pediatri kurumlarının üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Avrupa'da yükselen vaka sayılarından endişeli olduklarını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.



Hasanoğlu, kışın başlarında olmamıza rağmen Ukrayna, Polonya, hatta Almanya'da dahi günlük vaka ve ölüm sayılarının hızla artış göstermesinin endişe verici olduğuna dikkat çekti.

Hasanoğlu, "Avrupa'da kış yeni başlamış olmasına rağmen özellikle Polonya, Ukrayna ve Almanya'daki veriler ağır. Polonya ve Ukrayna'da günlük ölüm sayıları 500 civarında. Almanya'da günlük vaka sayıları 50 binlerden 75 binlere çıktı, ölüm sayısı 400 civarında. Esas endişelendiğimiz konu, yeni yıl tatiline girecek olan Avrupalılar'ın daha çok hareket ve temas halinde olarak durumu daha da ağırlaştırmaları" dedi.

"Salgının merkez üssü Avrupa ve Orta Asya"

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu an Avrupa ve Orta Asya'nın salgının merkez üssü olduğunu belirten Hasanoğlu, "Delta varyantı konuştuğumuz dönemlerde, virüs Hindistan'dan başlayarak dünyanın dört bir yanına yayıldı. Şimdi 5'inci dalgadayken, Omicron'ı konuşuyoruz. İki alternatif düşünülüyor, biri virüsün bulaştırıcılık açısından pozitif etki yaratıp yaratmayacağı, diğeri ağır hastaların daha da kötüleşmesine neden olarak, ölüm sayılarına nasıl yansıyacağı" diye konuştu.

"Aşı adaletsizliği yeni varyantlar çıkarıyor"

Yeni varyantların çıkmasında aşı adaletsizliğinin büyük etken olduğunu söyleyen Hasanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı itibariyle Covax programıyla 2 milyar aşıyı dünyadaki ülkelere dağıtacağını duyurmuştu. Ancak maalesef ülkelerin sözlerini tutmamaları, yoksul ülkelerde aşı adaletsizliği ortaya çıkardı. Böyle olunca yeni varyantlar kaçınılmaz oluyor. Afrika'daki sağlık çalışanlarının, doktorların da yalnızca yüzde 27'sinin aşılandığını biliyoruz. Yüksek risk grubu olan sağlık çalışanlarının dahi, üçte birinden daha az azı aşıya ulaşabilmiş durumda” diye konuştu.

"Dünyada 56 ülke aşı pazarından dışlandı"

Dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü oluşturan G7 ülkelerinin, aşıların üçte birine sahip olmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Hasanoğlu şunları söyledi: "Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değil. Önemli olan, dünyadaki tüm insanların aşıya rahatça ulaşması. Bu olmazsa yoksul ülkelerde çıkan yeni varyantlar süreci uzatacak. Dünyada 56 ülke ve bunun 50’si Afrika'da, aşı pazarından tamamen dışlandı. Yeni varyant zaten Güney Afrika'da ortaya çıktı. Güney Afrika'daki vaka sayılarına baktığımızda bir haftada 5 katına çıktığını görüyoruz. Ümit ederiz ki Avrupa'daki ülkelerde ya da dünyanın geri kalanında bu hızlı yayılma devam etmez. Çünkü şu anda 30'dan fazla ülkede Omicron varyantı görülmüş durumda."