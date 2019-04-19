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Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı
11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi - 7. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Antalya'da başladı.
Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı
19 Nisan 2019 - AA
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Psikofarmakoloji Derneğince Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrede, "Psikiyatrik Nörobilim: Zorluklar ve Vadettikleri" teması işlenecek.

Kongrede dirençli vakalar için interaktif tedavi seçenekleri, psikofarmakoloji ile ilgili güncel bilgiler paylaşılacak ve psikiyatrist, farmakolog, nörolog, nörobilim uzmanları, psikolog, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabileceği modern durumlar için pratik çözüm önerileri tartışılacak.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk , AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikofarmakolojinin özellikle son yıllarda hızla gelişen bir bilim dalı olduğuna dikkati çekti. 

Ruhsal hastalıkların ilaçla tedavisi ve özellikle biyolojik nedenleri konusundaki araştırmalarla ilgili bilgilerin kongrede paylaşacağını anlatan Öztürk, "Kongrede yaklaşık 900 psikiyatri ve psikiyatrist, 280 konuşmacı ve 30 yabancı konuşmacı bilgi paylaşımı yapıyor. Psikiyatri çok hızlı gelişen bir bilim dalı ve her geçen gün daha yeni bir şey öğreniyoruz. Öğrendikçe de ne kadar bilmediğimizi öğreniyoruz." dedi. 

Öztürk, psikiyatristler olarak yılda bir de olsa düzenledikleri kongrede bilgilerini yenilediklerini, yeni araştırmalar hakkında bilgi sahibi olduklarını ve yaptıkları araştırmaları paylaşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bu sene düzenlenen kongrenin çok başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Öztürk, "Kongrede depresyondan şizofreniye, dikkat eksikliğinden otizme kadar geniş yelpazede her türlü hastalıkla ilgili yeni bilgileri meslektaşlarımızla paylaşıyoruz." diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

psikofarmakoloji mucahit ozturk

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