Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi çevrim içi yapıldı

İzmir Bakırçay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, bu yılın teması "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları" olarak belirlendi.

Sağlıkta yapay zeka teknolojileri, Kovid-19 için akıllı tanı ve tedavi sistemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları gibi güncel konuları kapsayan kongrede, 6 farklı ülkeden 122 davetli konuşmacı oldu.

Canlı yayınla toplamda 54 saatin üzerinde süren kongrede, verilen aralarda, sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan "Hekimler Söylüyor" projesinden eserler ve yapay zeka tarafından üretilen müzikler de oturum aralarında katılımcılara dinletildi.

Kongreye katılanlar için İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesinde, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin katıldığı etkinlik kapsamında 300 ağaç dikildi.

Kongreye, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Tarım ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan,Türkiye Saglik Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TUSKA) Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Dünya Sağlık Örgütü Başdanışmanı Dr. Ramesh S. Krıshnamurthy, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da katıldı.