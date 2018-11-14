Uluslararası Yenilikçi Sağlık Kongresi Katar'da bilgi paylaşımına başladı

Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Gelişim Vakfının düzenlediği, 100 ülkeden 2 binden fazla temsilcinin yer aldığı kongrenin açılışına çok sayıda bakan, siyasi, iş adamı ve sağlık alanında uzman isimler katıldı.
İki gün sürmesi planlanan kongrenin açılışında eski Katar Emiri Hamad bin Halife Es-Sani ve eşi Moza bint Nasır da hazır bulundu.
Katılımcılar, sağlık alanında dünyanın çeşitli yerlerinden en son yeniliklerin yer aldığı kongrede firmaların açtığı stantları gezdi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA