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Uluslararası/online COVID19 Sempozyumu yapılacak
COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner” toplantısı 26-28 Haziranda düzenlenecek
Uluslararası/online COVID19 Sempozyumu yapılacak
21 Haziran 2020 15:44 -
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26-28 Haziran 2020 tarihleri arasında uluslararası katılımlı “COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner” toplantısı düzenlenecek. Toplantı bu kapsamı ile webinar tarzında Türkiye'de yapılan ilk kongrelerden olup sözlü yada poster de sunulabilen oturumları ile COVID19 pandemisinde dünyada ve Türkiye'de yaşananların tartışılacağı bir konsensüs raporlama çalışması olacak.

Düzenleme Kurulu Adına Sempozyumla ilgili Medimagazin'e bilgi veren Prof Dr Mustafa Altındiş  şöyle konuştu:

Türkiye'yi de Mart ayı ortalarından itibaren ciddi etkileyen COVİD-19 pandemisinin tüm boyutları ile alakalı bilgi-deneyim birikimi oluştuğunu görmekte ve bunların akademik platformlarda tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

Sempozyumda COVID19 enfeksiyonu virolojisi, klinik detayları, tedavi protokolleri, aşı ilaç tanı kiti çalışmaları, gelecek pandemi senaryoları vb yanı sıra “yeni normalleşme” de tüm yönleri ile ele alınacaktır. Ayrıca epidemiyoloji ve sosyoloji açısından da geleceğe hazırlanma adına önemli çıkarımlar paylaşılacaktır. COVID19 güncel tanısı, aşı ve tedavide gelinen son noktalarda en yetkin akademisyenler tarafından bu sempozyumda tartışılacaktır.

İlklerden olan bu online sempozyumda farklı sağlık disiplinlerinden bağımsız konferanslar yanı sıra paralel oturumlarda sözlü bildiriler aynı anda sunulacak ve COVİD19 konusu etrafında medikal/paramedikal tüm paydaşlar detaylı tartışılma ve bilgilenme fırsatı bulabilecekler, bazı konsensüs kararlara da ulaşma ve raporlama durumu olacaktır. Sizler bu sempozyuma katkı, katılım ve bildirileriniz ile zenginlik katacaksınız. Sempozyuma poster/sözlü bildiri ile katılmak mümkün olup posterler e-poster olarak, sözlü bildiriler de online sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler/tam metinler “Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr)” dergisinde ek sayı olarak yayınlanacaktır.

 

Kongre web sitesi;

 http://www.covid19symposium.com

Anahtar Kelimeler:

uluslararasionline covid19 sempozyumu yapilacak

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